Battiato, il filo mistico che risuona "L’ombra della luce" al Concordia

Domani sera, con inizio alle ore 21,15, il Teatro della Concordia di San Costanzo ospiterà lo spettacolo ‘L’ombra della Luce’, omaggio a Franco Battiato, con Claudia Fofi, voce; Paolo Ceccarelli alla chitarra e Andrea Rellini al violoncello.

"Affrontare il vasto repertorio di Battiato in un concerto non è impresa semplice – si legge in una nota di presentazione dell’appuntamento -. Si ha a che fare con un classico contemporaneo, un autore che ha spaziato tra mondi e generi musicali diversi con un raro eclettismo. Questa proposta di rilettura di alcune canzoni della sua sconfinata produzione si concentra sul senso dei testi scelti, uniti da un filo mistico, spirituale, filosofico, esistenziale".

"L’intreccio della voce con la chitarra elettrica e il violoncello, che si incaricano di arrangiare in un set minimale le complesse architetture musicali proprie di Battiato senza sacrificarne le linee fondamentali e cercando di evitare le banalizzazioni, rendono questo concerto un vero e proprio gesto artistico condensato in un amorevole tributo".

Lo spettacolo in programma domani al teatro Concordia fa parte della stagione di prosa nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino ‘Teatri d’Autore’, organizzata da Amat con i comuni del territorio e con il contributo della Regione Marche, del Ministero della Cultura e della Provincia. Prevendite biglietti (posto unico 10 euro) sul circuito vivaticket, nei teatri di Pesaro e Fano e, nello stesso giorno dello spettacolo, dalle 19, al botteghino del Concordia.

Per informazioni: Amat uffici di Pesaro tel. 0721849053, [email protected], IAT di San Costanzo 340 0796684 – 348 5235878.

s.fr.