I guai dei social, Battisodo: “Ci danno per chiusi. Ma siamo sempre stati aperti”

Pesaro, 9 settembre 2025 – “Ho faticato più a marcare i social e il loro gioco scorretto che Pelè dei Cosmos”. Franco Battisodo, ex bandiera del Bologna dal 1968 al 1977con cui ha vinto anche una coppa Italia e a cui i tifosi rossoblù hanno intitolato un club a Pesaro, è alle prese con un avversario che si sta rivelando più ostico di Pelé, che marcò con successo in una partita contro i mitici Cosmos: “Il mio avversario attuale sono i social che si stanno rivelando un osso duro da superare”, dice Franco che racconta la sua piccola odissea, da titolare, assieme a sua moglie, del negozio di articoli sportivi a gestione famigliare più longevo di Pesaro, in piazza Redi: “Volevamo festeggiare i 45 anni, ma ci ritroviamo vittime di un terribile equivoco, conseguenza di un messaggio male interpretato sui social e che dimostra quanto a volte essi possano essere dannosi”.

Cosa succede? “Succede che qualche mese fa appare un post dove si dice che io e mia moglie siamo un pochino stanchi e che forse meriteremmo un po’ di riposo. E in effetto stavamo cercando allora e lo cerchiamo anche oggi un acquirente possibilmente pesarese che possa portare avanti l’ultimo negozio pesarese di articoli sportivi. Ma non abbiamo mai detto che volevamo chiudere o che peggio abbiamo abbassato serranda. Tutt’altro. Siamo ancora qui in splendida forma anche sul piano commerciale. Il problema è che da un anno è partito un tam tam che diventa una montagna enorme da scalare, qualcosa che è lievitato come panna, qualcosa che non domini più e che ti travolge: è passato il messaggio che eravamo chiusi. Io e e mia moglie non solo non abbiamo mai chiuso ma anzi abbiamo continuato a rifornirci dalle migliori marche per distinguerci come sempre dalla grande distribuzione. Però siamo finiti vittima dell’onda lunga dei messaggi social che dimostra quanto essi possano essere a volte poco affidabili e anzi pericolosi e possano distorcere la realtà. La gente ha iniziato a frequentarci sempre meno perché ci credeva chiusi”.

Niente di più sbagliato: “Siamo apertissimi, ma a nulla sono valsi i messaggi diretti ai nostri affezionati clienti, tanto meno le smentite a voce, ogni mattina, che sono state come sparare bengala in aria. La gente è convinta che siamo chiusi, i social sono capaci di queste storture se vogliono ti fanno credere chissà che. Mi chiedo quali terribili effetti possa generare una notizia infondata, non controllata, che corre attraverso i social, una fiammella che diventa un incendio e brucia tutta una vita di fatica. Questa esperienza ha provocato in me e mia moglie una riflessione: quanto sia importante specie adesso l’informazione responsabile e certificata come può essere quella di un giornale, che ha regole certe e affidabili e non distorce la realtà. Per questo ci siamo rivolti a voi. Per dire attraverso un giornale seguito e autorevole come il “Carlino", quel giornale che per diversi anni ha descritto la mia felice e fortunata vicenda di giovane pesarese diventato calciatore nel grande Bologna, possa ristabilire la verità dei fatti. Lo diciamo chiaro. Continuiamo ancora la nostra attività e vorremmo festeggiare i 45 anni di commercio ritrovando tante persone che credono che siamo chiusi e stiamo per chiudere e a cui vorremmo invece mostrare che siamo quanto mai sul pezzo, con i soliti nostri articoli di qualità. In un momento in cui il commercio è diventato di massa, resistiamo con una storia pesarese che vorremmo condividere ancora con i pesaresi e che magari vorremmo i futuro consegnare a un pesarese come noi”.

Chiusi ormai da anni gli storici negozi cittadini sportivi del centro, come Piovaticci, Rossi sport o Vagnini sport, Battisodo resta l’erede di una tradizione scomparsa, l’ultimo negozio di sport a gestione famigliare della città, la bottega in cui, da bambini, si acquistava la mitica “pantofola d’oro”, scarpetta da calcio degli anni ’70. Una scarpa con cui Franco Battisodo prenderebbe a calci oggi certi messaggi social per sgombrare l’area dagli equivoci e giocare ancora a campo libero: “Meglio marcare Pelé – conclude con un sorriso – piuttosto che i social”.