Battistelli:: "I defibrillatori sono pochi"

"Serve installare nuovi defibrillatori e riprendere i corsi di formazione sul loro utilizzo". E’ l’esortazione all’amministrazione comunale di Colli al Metauro di Giovanni Battistelli (in basso, nella foto), coordinatore del gruppo di Protezione Civile comunale fino a maggio 2022, che quand’era in carica avviò il progetto ‘Colli al Metauro cardio protetta, non c’è un battito da perdere!’ "Un’iniziativa – riprende Battistelli – che lanciai nell’estate del 2021 e che aveva lo scopo di dotare in modo adeguato il territorio di defibrillatori e di formare un numero sempre crescente di cittadini capaci di utilizzarli".

Nei mesi successivi furono installate quattro apparecchiature: "a Villanova, Tavernelle, Calcinelli e Pozzuolo e organizzati alcuni corsi formativi – precisa l’ex responsabile della Protezione Civile -, ma ora il progetto è fermo e ciò rappresenta un potenziale rischio per molti cittadini. Per questo, invito l’amministrazione a riprenderlo, installando, innanzitutto, dei defibrillatori anche nei borghi di Saltara, Serrungarina e Monteaggiore e organizzando, contestualmente, dei nuovi corsi per il loro utilizzo. I primi minuti che seguono un arresto cardiaco – aggiunge - sono fondamentali. La cultura dell’emergenza salva vite più è diffusa e più è efficace". Battistelli chiude pensando alle scuole: "che vanno sempre più coinvolte nel processo di diffusione di come utilizzare i defibrillatori".

s.fr.