Battistelli ko a San Marino: "Erano alla nostra portata ma siamo tornati a mani vuote"

Serie B2. Nel femminile, la Megabox ha perso a Filottrano per 3-0 (25-17, 25-15, 25-22). Così l’allenatore Matteo Costanzi: "Sono soddisfatto della prestazione, torniamo a casa a mani vuote ma la squadra sta crescendo sotto tutti gli aspetti, a cominciare dall’attacco, con solo 6 errori in tre set. Il lavoro in palestra comincia a dare i suoi frutti, dopo la buona prestazione di Fermo questa di Filottrano conferma il miglioramento progressivo delle ragazze, In settimana lavoreremo sul fondamentale del servizio". La squadra di Vallefoglia è giovane e inesperta, ha bisogno di tempo. Il club del presidente Angeli ne è consapevole.

Serie B. Nel maschile, la Battistelli perde a San Marino per 3-1 (25-17; 25-23; 22-25; 26-24). Le previsoni della viglia parlavano di un incontro con una formazione alla portata dei biancoverdi, ma alcuni infortuni e altri mali di stagione hanno portato i tecnici a correre ai ripari ed utilizzare al meglio gli uomini a disposizione. "L’atteggiamento messo in campo – esordisce Alice Stafoggia, vice del tecnico Marco Romani –, non è stato sufficiente per riportare a casa punti importanti, come abbiamo sperato fino alla fine. I padroni di casa erano alla nostra portata, ma siamo tornati a mani vuote, anche a causa di alcune assenze". I coach non cercano comunque alibi alla prestazione che non ha permesso di smuover la posizione in classifica: "Non siamo riusciti a chiudere dei punti sul finale dei set – conclude Bellazzecca - e nonostante siano state impiegate tutte le energie a disposizione non è stato sufficiente".