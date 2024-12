Battistelli ko con San Damaso. Oggi trasferta tosta a Macerata

Passa la prima della classe, San Damaso, sul campo della Battistelli Blu Volley Pesaro che gioca in serie B2 di volley. Partita, che a differenza del rotondo 3-0 è stata molto combattuta in tutti i 3 set dove la squadra pesarese riesce a contrastare a lungo le Modenesi riuscendo a far vedere anche del bel gioco. I set si chiudono con il risultato di 25-21, 25-23, 25-22 per le emiliane che trovano in tutti i 3 parziali il guizzo vincente per aggiudicarsi i parziali. "Pesaresi in crescita - commenta il diesse Simone Paolini -, ma non abbastanza per aggiudicarsi i set in tutti i tre parziali, i diversi errori commessi permettono alle ragazze di San Damaso di essere piu ciniche e far loro la partita commettendo pochissimi sbavature e non dando la possibilità alle giocatrici di casa di prendere il sopravvento". Un campionato a corrente alternata per la Battistelli Blu Volley. Ma anche se nell’ ultimo incontro ne esce a mano vuote, la squadra sembra aver un atteggiamento diverso, più battagliero. Del resto per una formazione che punta alla salvezza non sono queste le gare da vincere. In serie C maschile torna la Coppa Marche con l’andata dei quarti di finale.

La Montesi Volley Pesaro dopo aver superato Pergola nel turno precedente dovrà vedersela con l’Axore Pallavolo Macerata, oggi alle ore 21,15, in trasferta. "Affronteremo una squadra attrezzata che nel girone A di campionato occupa una posizione alta in classifica", dichiara Michele Maldoni, l’allenatore della Montesi.

b.t.