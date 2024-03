Battistelli, missione Bologna

SERIE B2. Trasferta a Bologna per le ragazze della Battistelli Blu Volley Pesaro. Le BaltoGirls andranno a far visita oggi alle 17,30 ad una delle squadre più in forma del momento che ultimamente se la stanno giocando alla pari con tutte. Già all’andata le bolognesi avevano messo in forte difficolta le pesaresi conducendo addirittura 2-0. Le ragazze di coach Torregiani hanno ripreso la marcia vincendo la settimana scorsa nell’incontro casalingo contro il Riviera Rimini, lavorano per mantenere quella bella posizione in classifica risultato del duro lavoro e del bel gruppo che si

è creato in casa Battistelli Blu Volley.

SERIE D. Serata da incorniciare quella di ieri sera per

la serie D femminile Apav Calcinelli-Lucrezia che in un palas Cercolani con tanto pubblico, ha battuto per 3-0 la We Plan Cus Ancona, sua diretta inseguitrice in classifica, distanziandola di 9 lunghezze con 4 partite ancora da giocare.

Una vittoria pesante che mette nelle mani della formazione di coach Moris Meloni il primo match point campionato già nella sfida di oggi, sempre al palas Cercolani di Lucrezia, contro la ValVolley Tecnostiro Castelplanio.

Infatti in caso di vittoria le neroarancio manterrebbero 9 punti di vantaggio, ma con solo 3 gare al termine significherebbe comunque vittoria del campionato in virtù del quoziente set favorevole. Ma prima di qualsiasi calcolo c’è una partita da giocare

e coach Meloni vuole tenere le sue ragazze sempre sul pezzo: "Per la partita vinta contro la nostra diretta rivale

in classifica - spiega coach Meloni - voglio fare i complimenti alle ragazze per come hanno approcciato al match. Infatti quando ti giochi qualcosa di importante è facile cadere in preda alle emozioni e invece hanno dimostrato sul campo di volere fortemente questa vittoria".

Manca ancora un ultimo gradino da fare. "Per questo ho chiesto a tutte di pensare alla sfida contro Castelplanio, formazione che all’andata ci ha fatto faticare. Dovremo gestire bene le emozioni - conclude coach Meloni - giocando un

punto alla volta".

b.t.