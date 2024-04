Battistelli Pesaro ospita Collemarino. In C largo a Virtus Fano-Montesi

SERIE B2. Oggi la Battistelli Blu Volley Pesaro alle 21 al PalaMegabox ospita Collemarino. "Siamo consapevolezza che tutti verranno a giocare sul campo della seconda in classifica dando il 110% per ben figurare - dice il diesse Simone Paolini -. La forza di questa squadra sta nel gruppo che si è creato un’ alchimia non facile visto le tante atlete nuove che sono arrivate a inizio stagione, siamo riusciti a creare qualcosa di veramente incredibili come neo promosse e non ci vogliamo fermare qui". La Battistelli sta facendo un bellissimo campionato.

SERIE C. Nel maschile, girone C, oggi alle 18 Virtus Fano-Montesi. "Già sicuri del quinto posto, a prescindere da qualsiasi risultato, faremo del nostro meglio per chiudere in bellezza questa fase e preparaci per i playoff". Così Angeletti coach di Fano. "Affronteremo una squadra molto giovane che arriva da un periodo sicuramente molto positivo", risponde il tecnico di Pesaro Antonini. Alle 18 Bottega-Frezzotti. Nel girone D, oggi alle 18 Borgovolley-Santoni: "Venendo da 2 vittorie consecutive – avvisa coach Palazzetti -, scenderemo in campo per cercare il tris che ci darebbe maggior consapevolezza nei nostri mezzi in vista dei playout". Nel femminile, girone C, Urbania Volley-Adriatica Fano, Gioca Volley Team Urbino-Senigallia. Alle 21 Azzurra-Team 80 Gabicce Gradara: "Siamo impegnati a casette d’Ete – spiega il diesse Leonardi -, squadra che ha già messo in difficoltà formazioni quotata, gara da prendere con le molle e tanta attenzione, in più c’è sempre l’incognita della ripresa dopo la sosta". Nel girone D, oggi alle 21 Virtus Fano-Pergola Corinaldo: "Affrontiamo una squadra fisica ed esperta, prima in classifica che ci precede di due lunghezze – sottolinea il coach fanese Ippoliti -, a noi serve una vittoria da tre punti per poter sperare di proseguire il cammino, altrimenti saranno le nostre avversarie a fare lo spareggio per i playoff". Nel girone E, oggi alle 18 Pagliare-Bottega, Megabox-Ancona: "Loro sono ancora in lotta per essere ripescati nei playoff, verranno a fare la loro partita – afferma coach Costanzi -. All’andata è stata una gara combattuta". Sempre alle 18 Glasstech Volley Pesaro-Fermo.

Beatrice Terenzi