Battistoni: "È stata tra i più apassionati ed energici sostenitori"

A ricordare la figura di Anna Renzoni come esponente politico ed anche per gli incarichi che ancora aveva a livello marchigiano dentro "Azzurro Donna", anche Francesco Battistoni, coordinatore di Forza Italia regionale: "Dai primissimi inizi dell’esperienza politica di Silvio Berlusconi è stata tra i più appassionati ed energici ad impegnarsi con determinazione nella fila di Forza Italia – ricorda il parlamentare forzista –. Tante battaglie e tante sfide portate avanti con forza e con il sorriso che non le è mai mancato nei momenti più complessi così come non è mai mancato negli ultimi giorni in cui una brutta malattia ce l’ha portata via. Ci ha lasciato la cara Anna Renzoni, già consigliere comunale, attuale coordinatrice cittadina e anima del movimento politico di Forza Italia a Pesaro".