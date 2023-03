Pesaro, in casa aveva il bazar della droga: arrestato 27enne

Droga a Pesaro

Pesaro 17 marzo 2023 – La Squadra Mobile di Pesaro ha arrestato un 27enne, di origini campane, da alcuni anni domiciliato in città, già noto quale frequentatore assiduo di rave party e sospettato di condurre un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’altro ieri, lo hanno controllato per strada ma il giovane ha opposto una decisa resistenza nei confronti dei poliziotti, che si sono visti costretti a immobilizzarlo e a richiedere l’intervento sul posto di una volante. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire nella tasca dei pantaloni del 27enne un involucro contenente circa 8 grammi di “Ketamina”.

Inoltre, all’interno dell’abitazione, sono stati recuperati e sequestrati grammi 20 circa di cocaina, grammi 110 di hascisc, 62 pastiche di ecstasy-metamfetamina, marcate “Rolls Royce”, e altri 2 grammi di Ketamina, nonchè l’occorrente per il confezionamento in dosi, fra cui un bilancino di precisione.

A tale riguardo si sottolinea la pericolosità delle sostanze rinvenute e in particolare della “Ketamina”, originariamente un anestetico per gli equini, che agisce come potente psicodelico, producendo una sensazione dissociativa e allucinogena che può provocare una depressione respiratoria, anche fatale e della metamfetamina il cui uso prolungato, oltre a danni neuropsichiatrici, può provocare collassi cardiocircolatori, emorragie e infarti.

Il marchio impresso sulle singole pasticche “RR”, la pone nell’ambito delle “turbo droghe”, così come quelle marcate “Ferrari” o “Tesla”, che provocano anch’esse effetti devastanti e anche mortali.

A conclusione delle attività di rito, il giovane è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e per resistenza a pubblico ufficiale e su disposizione del pm di turno, ristretto presso la locale Casa Circondariale. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti del 27enne.