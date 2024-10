Bcc Fano festeggia il suo ventennale a Senigallia

Bcc Fano celebra i 20 anni di presenza a Senigallia con un evento teatrale dal titolo "Senigallia, i volti, le voci, le storie" in programma il 23 ottobre alle 21 al teatro La Fenice. Era la fine dell’estate 2004 quando venne inaugurata la filiale Bcc Fano a Senigallia, precisamente in via Piave 17. Un evento storico per il credito cooperativo fanese che all’epoca, già dall’alto dei suoi 93 anni di storia (a dicembre di quest’anno verrà tagliato il traguardo dei 113 anni), si apriva a una zona nuova. Un’idea, quella dello spettacolo teatrale, nata dall’esperienza e dalla sensibilità di Luca Pagliari, giornalista, scrittore, storyteller originario di Senigallia e autore di numerosi spettacoli teatrali ispirati a personaggi o vicende storiche e sociali. "Senigallia è stata una scelta compiuta e vissuta nella logica di banca di comunità – commenta il direttore generale Giacomo Falcioni -. Fano e Senigallia sono aree limitrofe con caratteristiche peculiari e complementari da valorizzare: dall’artigianato all’agricoltura, dal manifatturiero al turismo". La partecipazione allo spettacolo è gratuita ed è necessario prenotare il ticket sul sito www.fano.bcc.it fino ad esaurimento posti.