Bcc Fano, la semestrale vola: 3,8 milioni di utile

Sfiora i 3 milioni e 800mila euro l’utile con cui Bcc Fano ha chiuso la semestrale al 30 giugno scorso. Un bilancio di metà esercizio che conferma l’ottimo andamento nella prima parte dell’anno dell’Istituto di credito fanese che opera su Fano, Senigallia e nell’immediato entroterra. "I dati confermano – si afferma in una nota – la tenuta del tessuto economico locale e la fiducia nella banca fanese in un momento storico condizionato da forte instabilità geopolitica e dei mercati. Rispetto all’esercizio precedente la raccolta totale è cresciuta del 2,4% raggiungendo il miliardo e 336 milioni, con una lieve diminuzione (-2,8%) della raccolta diretta (820 milioni) e un forte incremento (+11,9%) di quella indiretta che si attesta su 516 milioni".

"Numeri che confermano la solidità dell’Istituto - osserva il direttore generale Bcc Fano Giacomo Falcioni – nonostante le criticità che continuano a condizionare il mondo produttivo e il benessere delle famiglie. I risultati positivi sono il frutto di scelte oculate da parte del management e del Consiglio d’amministrazione nonché dei 151 dipendenti, che ringrazio per la passione e la competenza che dimostrano ogni giorno". Un sistema di territorio che Bcc Fano sostiene, forte dei 33.763 clienti e 9.307 soci in costante aumento tra Fano e Senigallia: "Non soltanto – prosegue la nopta – reinvestendo a livello locale la stragrande maggioranza della raccolta, ma alimentando il rapporto diretto con la clientela e mantenendo presidi nelle zone di competenza". "Una scelta in controtendenza rispetto ai principali istituti bancari nazionali che stanno chiudendo agenzie e filiali – commenta Falcioni – e che, negli ultimi tempi, ha invece portato Bcc Fano ad aprire la seconda agenzia a Senigallia, a inaugurare il nuovo sportello sede di Cuccurano, a rinnovare l’agenzia di Calcinelli e ad aprire il punto giovani al Lido di Fano con bancomat a disposizione di turisti, cittadini e operatori economici della zona".

Tra le iniziative si segnalano poi le borse di studio e le erogazioni a enti e associazioni che svolgono attività sociale, culturale, sportiva. Il prossimo appuntamento è in programma sabato alla Villa del Balì a Saltara con l’iniziativa "Banca&Famiglia", giunta alla 14ª edizione. Ci sarà la consegna dei bonus bebè a un centinaio di nuovi nati figli di soci e dipendenti per un totale di oltre 24mila euro. Il sabato successivo, 9 settembre, al Codma di Rosciano è prevista la tradizionale Festa del Socio.

