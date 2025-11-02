Bechi: "Saremo al completo"

La Ju.Vi. Cremona torna a giocare in casa dopo due trasferte consecutive, l’ultima delle quali, a Cento, ha interrotto la mini-serie positiva. C’è voglia di riscatto, ovviamente, a maggior ragione perché di fronte oggi ci sarà una delle due battistrada del campionato: "Contro Pesaro terminiamo un ciclo di tre gare ravvicinate in una settimana – ha detto ieri coach Luca Bechi – e con un bilancio di una vittoria contro Pistoia ed una sconfitta rimediata nel turno infrasettimanale in quel di Cento. Giochiamo contro la prima della classe, è una squadra che merita rispetto per quello che sta facendo ma anche per il roster che ha a disposizione. A Cento siamo stati solo sfortunati in diverse occasioni, specie quando Barbante ha provato a realizzare la tripla del possibile -6, Cento dallo scampato pericolo ne ha approfittato e con Devoe e Montano ha piazzato l’allungo decisivo. Inoltre abbiamo perso quasi 20 palloni, mentre loro ne hanno persi nemmeno la metà e lì è avvenuta la sconfitta. Per quanto riguarda la gara di domenica (oggi, ndr), torniamo dalla gara di Cento con la formazione al completo con il solo Vecchiola out per il problema alla mano, anche se alcuni giocatori lamentano dei leggeri acciacchi ma saremo presenti al completo".