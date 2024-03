Beethoven, Chopin e Liszt: al “Rossini“ arriva Georgijs Osokins

PESARO

Prosegue la 64ª Stagione dell’Ente Concerti con un recital dedicato alle grandi opere pianistiche di Beethoven, Chopin, Liszt e il ritorno a Pesaro di Georgijs Osokins, già apprezzato nella scorsa stagione in trio con Gideon Kremer (Teatro Rossini, domani ore 21). Georgijs Osokins ha ottenuto l’attenzione internazionale grazie alla sua partecipazione, molto apprezzata, nel 2015, all’età di 19 anni, al Concorso Chopin. Da quel momento è stato protagonista di importanti debutti alla Konzerthaus di Berlino, alla Vancouver Playhouse, al Festival Pianistico della Ruhr, alla Laeiszhalle di Amburgo, all’International Piano Series di Berna, alla Elbphilharmonie di Amburgo, alla Concert Hall di Mosca, alla Metropolitan Theatre Hall di Tokyo, e alla Tongyeong Hall in Corea del Sud. Dal suo debutto con l’Orchestra Sinfonica Nazionale Lituana, Georgijs Osokins è apparso con l’Amadeus Chamber Orchestra, la Kremerata Baltica, l’Orchestra Filarmonica di Taiwan, la Tokyo New City Orchestra, l’Orchestra Filarmonica di Napoli e la Sinfonietta Cracovia.

Ha condiviso il palcoscenico, fra gli altri, con Gidon Kremer, Giedre Dirvanauskaite, Sergei Nakariakov, Nicolas Altstaedt, Valdimir Fedoseev, Yulianna Avdeeva e Lio Kuokman. Osokins è un giovane artista dalle caratteristiche musicali uniche, scelto non a caso da un musicista del calibro di Kremer in una formazione – il trio – dove intimità, rispetto reciproco ed empatia caratterizzano l’equilibrio tra gli interpreti. Una scelta che racconta molto delle qualità del pianista lettone, considerando anche che, prima di lui, il ruolo nel trio è stato occupato da Khatia Buniatishvili, divenuta una stella del panorama mondiale. Oggi Osokins è riconosciuto per la sua grande profondità musicale come un interprete che sorprende per la peculiare visione intimista e per una spiccata sensibilità interpretativa. Un musicista dalla notevole personalità che sarà possibile apprezzare in un repertorio di grande impegno esecutivo.

Biglietti da 8 a 20 euro alla biglietteria del Teatro Rossini.