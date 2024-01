Beethoven, nove sinfonie: si inizia domani

Beethoven opera prima è il titolo della serata che l’Orchestra Sinfonica Rossini organizza nell’ambito della sua stagione sinfonica (Teatro Rossini, domani ore 21). Prende infatti il via con la Prima Sinfonia di Beethoven l’ambizioso progetto dell’Orchestra Sinfonica Rossini, “Ciclo Beethoven“, che prevede l’esecuzione integrale, in un triennio, delle nove sinfonie del genio di Bonn. Un progetto fortemente voluto dal Maestro Daniele Agiman, direttore principale dell’OSR, convinto che "confrontarsi con tutto il percorso sinfonico di Beethoven sia una necessità primaria per un’istituzione che voglia ulteriormente crescere nella proposta culturale e come istituzione musicale". Un lavoro importante e impegnativo che mira a scavare e a far emergere le pieghe più nascoste delle nove sinfonie di Beethoven, vero caposaldo del repertorio sinfonico mondiale. Oltre alla prima sinfonia verrà proposto il Primo Concerto per pianoforte e orchestra in do maggiore op. 15, sempre di Beethoven, un’opera che contiene geniali novità che se destarono alcune perplessità negli ascoltatori dell’epoca fanno sì che il Primo concerto sia oggi fra i più amati ed eseguiti dai virtuosi dello strumento a tastiera.

La solista sarà la giovane Anastasiia Mustafina, segnalata dal Conservatorio Rossini di Pesaro al termine di una selezione interna all’istituto. Prosegue così la stretta collaborazione fra la Sinfonica Rossini – di cui è presidente e sovrintendente il Maestro Saul Salucci – e il Conservatorio pesarese, diretto dal Maestro Fabio Masini, con l’intento di coniugare sempre più il percorso didattico con occasioni lavorative offerte agli studenti più meritevoli. La giovanissima pianista Mustafina nasce in Russia e comincia a studiare pianoforte a soli sei anni, proseguendo in seguito la sua formazione con grandi nomi del pianismo mondiale. Attualmente è allieva del Conservatorio Rossini nella classe del Maestro Luca Rasca. Sul podio salirà il maestro milanese Daniele Agiman, tra i direttori d’orchestra italiani più attivi a livello nazionale ed internazionale. In Corea del Sud e Giappone è ospite regolare delle più prestigiose istituzioni, in particolare in campo operistico. In seguito all’affermazione al 1° Concorso Mario Gusella nel 1991, viene invitato da tutte le più importanti orchestre italiane e nei più prestigiosi teatri. E’ titolare della cattedra di direzione d’orchestra al Conservatorio di Milano. Biglietti 5-20 euro.

ma. ri. to.