Befana, ecco l’anteprima: tombola a tema al cinema Lux

Questa sera anteprima con la Festa Nazionale della Befana di Urbania (foto). Dalle 21 al cinema Lux ci sarà una tombola a tema con, protagonista, la famosa vecchina. Poi dalle 15.30 in piazza San Cristoforo di mercoledì 4 e fino al 6 gennaio ci si immergerà in un contesto magico grazie alle migliaia calze appese in ogni via e vicolo, centinaia di befane che animeranno il borgo dell’antica Casteldurante.

Al centro della manifestazione il magico Villaggio della Befana, nel cuore di Urbania, oltre all’Ufficio Postala e alla Casa della Befana, sorprenderà con la sua boutique, la pasticceria e i golosi stand gastronomici che formeranno il bistrot della Befana dove le Pro Loco della Provincia di Pesaro e Urbino, proporranno un viaggio nell’eno-alo-gastronomia del territorio, prelibatezze di cui la nonnina è ghiotta: dal Tartufo di Acqualagna, alla carne marchigiana, dalle Pesche di Montelabbate, a vini e birre locali e l’immancabile Crostolo di Urbania.

A Urbania c’è anche la sciarpa dell’amore, perché la Befana pensa a tutti e l’ha sferruzzata per fare in modo che porti un abbraccio e un po’ di calore a tutti i bambini del mondo, specialmente a quelli più sfortunati. Nei giorni di festa oltre al lancio della Befana dalla torre cittadina sarà possibile ammirare anche le bellezze come il Palazzo Ducale, la chiesa dei morti e il Barco Ducale. Per informazioni è possibile contattare la Pro Loco Casteldurante alla mail [email protected] o telefonando allo 0722 31721.

fra. pier.