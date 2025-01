Befana, si comincia . A Pesaro vola dal Comune. Coinvolti anche i quartieri

Sono i giorni della Befana. Pesaro la celebra con due giorni di festa, che culmineranno domani, lunedì, alle 17, con la discesa della vecchietta più amata d’Italia dal tetto del Municipio in piazza del Popolo, che vedrà protagonisti anche i quartieri della città. In centro storico si comincia oggi: dalle 14 alle 24 via Cavour ospiterà “La Befana di via Cavour”, con locali aperti, caldarroste e vin brulé, musica, street performances, live show e trucco gratuito. Mentre domani lunedì 6 gennaio la festa dedicata si trasferisce in piazza del Popolo: a partire dalle 16, con il “Gioco dei 4 camini” e le attività dedicate ai bambini realizzate da Pesaro Village. Poi alle 17 tutti col naso all’insù, “Arriva la Befana dei Vigili del Fuoco” organizzato dall’Associazione nazionale dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con Unicef e Comune di Pesaro. La vecchietta più amata d’Italia volerà dal tetto del Municipio per una discesa spettacolare di 22 metri.

Una festa, quella di Pesaro, che coinvolgerà non solo il centro storico, ma anche i quartieri della città. Oggi, domenica 5 gennaio: alle 18, arrivano i Re Magi nella chiesa del Porto. Dopo la Santa Messa verranno distribuiti doni ai bambini. Lunedì 6 gennaio: alle 10 al Circolo Arci di Villa Fastiggi, la consegna delle calze ai bambini; dalle 15.30 si fa festa al Parco dei Tigli di Borgo Santa Maria, con musica e palloncini, trucca bimbi e, alle 17, l’arrivo della Befana; alle 17.30 le calze verranno consegnate anche al Centro Civico di Colombarone.

E sempre a Pesaro, domani, lunedì 6 Gennaio 2025, in occasione della Solennità dell’Epifania, la nuova Comunità Pastorale San Martino, San Paolo e Torraccia, propone per tutti un momento di Festa per celebrare insieme l’ Epifania di Gesù. Alla Torraccia, in Piazzale Vittime Heysel, sotto il tendone riscaldato per l’occasione, alle ore 16,30 verrà celebrata la Santa Messa dell’Epifania, durante la quale saranno accolti i Re Magi. Seguirà la festa insieme con la tombola con ricchi premi, l’arrivo della befana e regali per tutti i bambini presenti. Un tendone riscaldato montato tra i palazzi pel popoloso quartire della Torraccia, funge come luogo di ritrovo per la comunità cristiana di quel quartiere che non ha una chiesa. I sacerdoti incaricati a questa comunità pastorale sono: don Michele Rossini, don Lorenzo Volponi e don Alberto Levrini. "Le porte sono aperte a tutti – si legge nell’annuncio – e speriamo nel coinvolgimento di altri abitanti del quartiere".