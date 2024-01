Befana sì ma biodegradabile. La vecchina toglie le calze e consegna buste ecologiche

Pesaro archivia le calze da Befana: i bambini riceveranno dolcetti dentro a buste “biodegradabili“. L’idea legata ad un messaggio di sostenibilità ecologica è venuta a Massimiliano Santini (in foto vestito da Elfo natalizio), responsabile eventi del Comune di Pesaro, il quale dopo essersi occupato di Babbo Natale è indaffarato con preparativi per l’arrivo della vecchina. Inoltre per meritarsi il dolcetto imbustato, i bambini, dovranno superare, come eroi cavallereschi, delle prove d’abilità. Vero?

"Sì, anche se mi dicono che la Befana da nonna inclusiva, alla fine, il dolcetto lo imbusterà anche per i bambini che invece di vincere si divertiranno a partecipare".

Già è una bella novità per Pesaro il fatto che la Befana faccia acrobazie, arzilla al pari delle sorelle di Urbania...

"Segno dei tempi – sorride Santini –. Colgo l’occasione per ringraziare Unicef e l’associazione nazionale Vigili del fuoco e il comando provinciale Vigili del fuoco, due dei partner dell’iniziativa che vedrà i pompieri (attraverso il nucleo specialistico) nelle vesti di una performante befana impegnata nella discesa da 22 metri d’altezza".

Cosa accadrà?

"Alle ore 17 del 6 gennaio, quando la Befana scenderà dal Palazzo del Comune in Piazza del Popolo, approderà direttamente dentro il gazebo dell’Unicef. Circondata dai bambini consegnerà loro, non delle calze, ma delle buste colorate, vuote e biodegradabili".

Perché rottamare le calze?

"Abbiamo scelto lo stile ecosostenibile: le calze erano in plastica e materiali non biodegradabili, a differenza delle buste che i bambini potranno riempire di dolci. Questo anche per dare un segnale di cura attenzione per l’ambiente".

Vero che i dolcetti andranno conquistati?

"Sì. Abbiamo organizzato dei percorsi verso quattro caminetti. In ognuno di questi ci saranno due befane che faranno fare dei giochi, giusto per animare l’occasione. Ma ripeto,nessuno alla fine, resterà con la busta vuota, a prescindere dall’esito della propria avventura. Il vero regalo sarà il grande spettacolo sul palco".

Cioè?

"Comune con la collaborazione di Pesaro Village e Unicef provinciale hanno curato il pomeriggio di festa: in Piazza oltre allo spettacolo di animazioni e danze, ci saranno la poesia di Carlo Pagnini e l’allegria saponata di Nonno Bolle".

Solidea Vitali Rosati