Bel Sit chiuso e in vendita, il titolare dice basta. Albergatore romagnolo si è già fatto vivo

Pesaro, 26 febbraio 2025 – Il Bel Sit? “Nu piezz’ ‘e core”. Si commuove anche Luigi Rossi, costruttore edile, per 40 anni insegnante all’alberghiero Santa Marta e titolare di questo locale che fa parte della storia della città. Lo ha messo in vendita. Il Bel Sit è stato uno dei primi locali sulla panoramica San Bartolo, nel verde, una meta per tantissimi anni per chi voleva uscire e abbandonare la calura estiva.

Sull’uscita della seconda curva della panoramica San Bartolo, proprio di fronte al Falco, Rossi ha affisso un cartello fuori: “Vendesi”.

Locali storici chiusi nelle Marche

Ha una storia tutta particolare questo locale nato nel dopoguerra, nei primi anni Cinquanta “come chiosco abusivo nel primo verde del san Bartolo - ricorda Rossi - ed era stato messo in piedi dai due guardiani del cimitero ebraico che poi costruirono una palazzina dalla casa dove abitavano”.

Luigi Rossi aveva comprato il Bel Sit nel 1983. “ Io avevo 23 anni e mia moglie 19 e ancora doveva dare gli esami di maturità. Abbiamo sempre lavorato forte e siamo arrivati anche a 500 coperti al giorno”. Una macchina da soldi tanto che Luigi Rossi passa all’edilizia pur mantenendo la cattedra all’ Alberghiero. Con l’entrata nel mondo dell’ edilizia il locale finisce sotto la gestione di un personaggio molto popolare in città come Nane De Angelis, una delle star della Lupo basket di Pantano e Loreto. E con De Angelis continuano i successi anche perché il locale diventa un punto di riferimento soprattutto per i giovani. Quando Nane De Angelis lascia la gestione il Bel Sit torna nelle mani di Rossi.

Ha un groppo in gola Luigi Rossi quando parla degli ultimi anni della sua gestione perchè si capisce che per questo imprenditore, questo locale è “Nu piezz’ ‘e core”.

“Ho 65 anni, mia moglie manda avanti un residence e sta bene lì, le figlie non vogliono più fare questo mestiere. Non si trova il personale perchè molti giovani non vogliono più fare sacrifici e questo mestiere. Pensano tutti di fare gli influencer da grandi. Quando entravo a scuola, all’Alberghiero, facevo depositare tutti i cellulari sulla cattedra, alcuni arrivavano anche con tre telefonini...”, racconta con amarezza.

Provato a darlo in gestione?

“Sì ai dipendenti, ma è stato un fallimento. Ma io non ci voglio morire lì dentro perché l’ho mandato avanti negli ultimi nove anni. Ho detto basta”.

Luigi Rossi farà l’’umarel’ in giro cantieri?

“Assolutamente no, anzi sì, ma

nei miei cantieri. Perchè continuo a fare l’ imprenditore. Ho in costruzione due palazzine alla Sassonia a Fano, ora devo partire con uno stabile davanti alla clinica privata di San Pietro, quindi ho un altro stabile in costruzione in città ed anche due hotel. Ho da fare”.

Negli ultimi anni anche alcuni investimenti importanti al Bel Sit...

“Certamente perchè il locale è stato tutto rinnovato e sono stati fatti importanti investimenti. Ha duemila metri quadrati di parcheggi e una piscina. Ho anche realizzato una terrazza per gli aperitivi. Il locale è di 500 metri quadrati ed è dotato anche di 7 bagni. Mi dica lei se c’e’ un altro ristorante con simili servizi in città. Ma così è”.

Cartello fuori, qualcuno si e’ già fatto avanti?

“Sì’ un albergatore romagnolo che si è detto interessato. Vediamo”.

La voce diventa tremula, pause. Scende una lacrima.

m.g.