Belardinelli è il Pergolese dell’anno "Ha sempre dato lustro alla città"

E’ il professor Sergio Belardinelli il ‘Pergolese dell’anno’ 2023, il prestigioso riconoscimento giunto alla 11ª edizione, istituito dall’associazione ‘Pergola Nostra’, dal Lions Club Pergola-Valcesano, dalla Pro Loco, dalla locale Bcc e dalla famiglia Giuseppe Lancia in concorso con il Comune.

Il premio viene assegnato di anno in anno a chi si è messo in luce per l’impegno nei confronti di Pergola, per le opere svolte per la sua valorizzazione e per il lustro dato alla città.

La cerimonia di consegna del premio si terrà il 19 marzo alle 16 al teatro Angel Dal Foco: dopo i saluti della sindaca Guidarelli e dei rappresentanti delle associazioni e degli enti promotori, il presidente della commissione esecutiva Franco Bompani illustrerà le motivazioni del premio.

A condurre l’evento sarà Ritaldo Abbondanzieri, presidente di ‘Pergola Nostra’, mentre la ‘laudatio’ sarà tenuta dal professor Luigi Cimmino, già docente di filosofia teoretica all’Università di Perugia.

"Pur avendo insegnato alle università di Trieste e Bologna e in diverse università straniere – sottolinea Bompani -, Belardinelli ha sempre mantenuto la residenza e la sua vita sociale a Pergola, dando così lustro alla nostra città. Il premio vuol essere un gesto di gratitudine nei suoi confronti e un incentivo per i giovani ad amare la nostra città e ad impegnarsi per essa, indicando loro degli esempi che possano essere punti di riferimento".

Sergio Belardinelli si è laureato in Filosofia a Perugia. Dal febbraio 1979 al novembre 1980, in qualità di borsista della ‘Konrad Adenauer Stiftung’, ha studiato all’Università di Monaco di Baviera; e dal novembre ‘79 all’ottobre ‘89 ha insegnato filosofia del lavoro e filosofia della storia nella facoltà di scienze politiche dell’Università di Trieste.

Nel 1982 ha fondato insieme a Luigi Cimmino la rivista di filosofia ‘La Nottola’, chiusa nel 1987, la cui sede era a Pergola. Nel 1989 è stato chiamato ad insegnare storia del pensiero sociologico nella facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bologna e dal 2000 al 2022 è stato professore ordinario di Sociologia della cultura dello stesso ateneo.

Nel suo curriculum anche l’insegnamento in diverse università straniere, un centinaio di articoli pubblicati in riviste e volumi collettanei italiani e stranieri e molti libri di cultura e filosofia. Attualmente è professore Alma Mater-Honorary Professor dell’Università di Bologna.

Al suo attivo anche la partecipazione in diverse commissioni ministeriali.

Sandro Francheschetti