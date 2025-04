Belcanto ritrovato. L’epoca d’oro della musica

Riscoprire e valorizzare i compositori dimenticati del melodramma italiano dell’Ottocento. Questo l’obiettivo del Festival nazionale Il Belcanto ritrovato, giunto alla 4ª edizione, che si svolgerà dal 16 al 30 agosto tra Pesaro, Fano e Urbino. Il Festival, di cui sono sovrintendenti l’ideatore Rudolf Colm e Saul Salucci, intende riportare alla luce il prezioso patrimonio musicale dell’epoca d’oro dell’opera italiana dominata da Rossini, Bellini, Donizetti e Verdi. E lo fa riproponendo opere di valore cadute nell’oblio dopo aver effettuato un lavoro di ricerca e studio con prime esecuzioni in epoca moderna.

Nell’edizione del 2025 il "compositore principale" scelto per la riscoperta sarà Giovanni Pacini, nativo di Catania (1796 - 1867). Di origini toscane e contemporaneo di Gioachino Rossini, Pacini, con 90 titoli al suo attivo, fu uno dei più fecondi operisti dell’Ottocento. Si può senza dubbio affermare che egli occupa, accanto a Saverio Mercadante, il gradino d’onore al di sotto dei quattro grandi operisti italiani dell’Ottocento.

Di particolare interesse il fatto che la rassegna si baserà sul volume “Le mie memorie artistiche“ che lo stesso Pacini pubblicò come autobiografia nel 1865. Il Festival partirà quest’anno da Urbino il 16 agosto con un concerto per pianoforte e canto dal titolo “Pacini si racconta“, curato da Claudia Foresi, che offrirà al pubblico una rassegna di brani inediti tratti da opere dimenticate di Pacini. Il concerto verrà replicato a Fano a chiusura del Festival il 30 agosto. Il 23 agosto al Teatro della Fortuna di Fano verrà riproposta l’opera “Amazilia“ di Pacini, dramma per musica su libretto di Giovanni Schmidt, autore dei libretti di quattro opere di Rossini. La prima rappresentazione dell’opera si ebbe 200 anni fa al Teatro San Carlo di Napoli e fu successivamente ripresa con successo anche alla Scala di Milano e a Vienna. La vicenda è ambientata in America, una rarità per l’epoca. La direzione è affidata a Enrico Lombardi mentre l’edizione critica è curata da Gianmarco Rossi.

Il 24 agosto al Teatro Sperimentale di Pesaro si terrà un concerto lirico-sinfonico, diretto da Daniele Agiman, dal titolo “I Siciliani alla Scala“ che presenterà un compendio di brani di successo tratti da opere dei compositori siciliani Giovanni Pacini, Pietro Antonio Coppola, Placido Mandanici e Arrigo Petrella tratti da opere che a conferma del loro valore esordirono al Teatro alla Scala di Milano.

ma. ri. to.