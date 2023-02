Belcanto ritrovato per godere col melodramma

Seconda edizione del Festival Nazionale “Il Belcanto ritrovato“ (21 agosto – 3 settembre) che si propone di riscoprire e recuperare il patrimonio musicale operistico sommerso della prima metà dell’Ottocento, uno dei periodi più felici del melodramma italiano.

Non solo Rossini, Bellini e Donizetti, la triade che la grande storia ci ha tramandato, ma una straordinaria quantità di autori etichettati come “minori“, noti e acclamati in un’epoca in cui in Italia il pubblico affollava i teatri e desiderava opere sempre nuove, e poi per vari motivi consegnati all’oblio. Dopo la scorsa edizione dedicata a Pietro Generali, quest’anno il festival si concentrerà su Luigi Ricci, nato a Napoli nel 1805 da famiglia fiorentina, che deve gli inizi della sua carriera proprio a Generali, con cui si perfezionò come studente.

Di Luigi Ricci verrà proposto il melodramma giocoso “Il birraio di Preston“ composto nel 1847 e rappresentato per la prima volta a Firenze nel Teatro della Pergola. Sul podio, a guidare l’Orchestra Rossini, coordinatrice e compagine di riferimento del Festival, Daniele Agiman, direttore artistico della manifestazione. Gli interpreti saranno quelli selezionati tra i migliori cantanti dell’Accademia Rossiniana A. Zedda con la regìa di Daniele Piscopo. All’allestimento dell’opera lavoreranno gli studenti del Liceo Artistico Mengaroni (Pesaro, Teatro Sperimentale, 25 agosto, ore 20.30).

Il Belcanto ritrovato è il frutto di una strategia di rete che mette insieme enti e istituzioni culturali e musicali e imprese private. Il Festival coinvolge infatti più realtà come il Comune di Pesaro, la Regione Marche, il Rossini Opera Festival, la Fondazione Rossini, la Fondazione del Teatro della Fortuna di Fano, l’Accademia d’Arte Lirica di Osimo, la Fondazione Teatro San Carlo di Napoli. Dopo la conferenza musicologica di Ilaria Narici (21 agosto) il Festival si sposta a Fano con il concerto “I nostri per Rossini“, con brani inseriti nelle opere del Cigno, che verrà replicato ad Urbino. Sempre ad Urbino sarà la volta di “A Raffaello e a Gioachino“ con l’Insieme di Fiati dell’OSR diretti da Michele Mangani.

A seguire, a Pesaro, “Il Belcanto marchigiano“ che sarà replicato a Recanati sul Colle dell’Infinito. “In viaggio con Belcanto: Napoli“, sarà proposto a Fano e replicato nel Teatro di Matelica il 3 settembre, a conclusione della rassegna.

"Il Festival – dichiara Rudolf Colm – ideatore e sovrintendente della manifestazione insieme a Saul Salucci – vuole riportare in vita tanti compositori italiani dimenticati che infiammarono i teatri alla stregua dei grandi. Basti pensare che Il Birraio di Preston sopravvisse per oltre un ventennio alla morte del suo autore e fu rappresentato in Australia e a Odessa".

Biglietti da 10 a 27 euro.

Info 0721 580094.

Maria Rita Tonti