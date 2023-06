Belforte all'Isauro, domani 100 anni per Egisto Rossi, ex segretario comunale

A Belforte all’Isauro compie domani 100 anni Egisto Rossi, per tutti il “segretario comunale“ e come si conviene per una ricorrenza così importante, circondato dall’affetto dei tre figli, dei sei nipoti e tre pronipoti, sarà al centro dei festeggiamenti. Egisto Rossi ex segretario comunale nato a Marsiglia, vive poi a Sassocorvaro ed ancor giovane prende servizio nel comune di Lula in Sardegna. Li conosce una ragazza di Spoleto maestra elementare, che sposerà, dalla loro unione nacque il primo figlio Paolo, ora stimato medico a Macerata Feltria. Nel 1957 il ritorno in provincia di Pesaro e Urbino, prima come segretario comunale a Peglio poi sino agli anni ’90 ininterrottamente a Belforte all’Isauro. "Metodico come pochi – racconta l’ex sindaco di Belforte Sauro Brisigotti – Egisto non ha mai abbandonato le sue abitudini quotidiane che oltre alla lettura completa de il Resto del Carlino, cosa che fa tutti i giorni e dagli anni ’60, prevedono una passeggiata, la messa sia nei giorni feriali che la domenica rigorosamente a piedi. Lucido di mente, preciso e calmo nel parlare con dovizia di particolari e tanti ricordi". A chi chiede al neo centenario di svelare il suo segreto per aver raggiunto questa venerabile età in formissima risponde serenamente: "Mangiare il tanto che basta, una minestra tutte le sere, passeggiate, tranquillità e cosa principale l’aiuto da colui che sta in alto". Dopo la festa in casa Rossi anche l’amministrazione comunale di Belforte all’Isauro ha pensato bene di omaggiarlo ufficialmente domenica 2 luglio, con una cerimonia alla quale oltre a tutta la popolazione saranno presenti i sindaci che l’hanno avuto al loro fianco nel mandato di amministratori".

Amedeo Pisciolini