Belforte all’Isauro. Un defibrillatore per i cittadini

Non si tratta solo del titolo di un evento tenutosi giovedì 8 a Belforte all’Isauro ma un esempio concreto di sinergia tra enti. In questo giorno infatti, il Comune ha ricevuto in dono un defibrillatore di nuova generazione dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pesaro e Urbino. Il sindaco Federica Battazzi ha espresso verso l’Ordine parole di gratitudine sue personali, di tutta l’amministrazione comunale e della cittadinanza. La diffusione capillare di questi strumenti capaci di scongiurare con un pronto intervento eventi potenzialmente drammatici è di fondamentale importanza, soprattutto nei territori più distanti dai principali ospedali della provincia. Importanza rimarcata anche dalla Presidente dell’Ordine Martina Tonucci, la quale è intervenuta confermando l’attenzione dell’ente da lei rappresentato che nella sua ‘mission’ ha la sicurezza e a tutela della salute dei cittadini, ringraziando tutti gli infermieri per la dedizione e la responsabilità con cui affrontano gli scenari di emergenza e urgenza nella loro attività lavorativa, sostenuti da competenze sempre aggiornate.

La serata è poi proseguita con un interessante momento di educazione sanitaria curata dal dottor Giampietro Tiberi (Mmg) e dal dottor Francesco Piergiovanni (infermiere di famiglia e di comunità) per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della prevenzione del rischio cardiovascolare. Il sindaco Federica Battazzi ha ringraziato anche le autorità regionali che hanno partecipato all’evento: l’assessore Francesco Baldelli e il consigliere Nicola Baiocchi, che hanno voluto confermare ancora una volta la loro vicinanza all’entroterra.

am. pi.