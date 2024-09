Belforte dice addio a Giovanni Sarti, antiquario di fama internazionale

Belforte all’Isauro piange un suo illustre concittadino: Giovanni Sarti, antiquario di fama internazionale con una galleria d’opere d’arte a Parigi. Sarti è deceduto mercoledì a Napoli all’età di 81 anni. Il suo concittadino di Belforte Sauro Brisigotti lo ricorda così: "Era molto legato alle sue origini. Ritornava tutte le estati a Belforte per ritemprarsi nella sua splendida villa ristrutturata al centro del paese, era una persona umile non disdegnava una partita a carte con gli amici. Era partito da qui a 16 anni, prima facendo il cameriere a Roma, poi in Germania e nel 1966 a Londra. Croupier in un casinò, iniziando a frequentare il mercatino di Portobello road, non sapendo nulla o quasi di arte scopre il mondo dell’antiquariato. Dieci anni dopo, l’arte antica non è più un mistero per lui. Autentico uomo fatto con le proprie mani, nel 1977 apre la prima galleria in Jennin Street, ma la svolta arriva nel 1996 quando trasferisce la galleria in Francia. È un semplice italiano a Parigi, ma in 20 anni si impone come uno dei più competenti leader a livello internazionale di dipinti dal XIV al XVII secolo. Ha una tale conoscenza dei pittori cosiddetti ’primitivi’, che il Conseil National des Experts Specialise’s lo riconosce come il solo esperto di opere del XIII e XIV secolo".

Nel 2008, l’allora amministrazione comunale di Belforte all’Isauro gli assegnò il premio Barone di Beaufort in segno di riconoscenza. Quella attuale, oggi, lo ricorda così: "Tutta la comunità è ancora incredula e profondamente addolorata per questa perdita - spiega il sindaco Federica Battazzi-. Ci lascia un personaggio che ha sempre dato grande lustro al nostro paese e che non ha mai nascosto il suo attaccamento alle radici. Ogni anno, in estate, si prendeva il proprio periodo di ferie a Belforte, in una casa che aveva restaurato con gusto in centro. In passato, durante l’amministrazione Brisigotti, era stato anche premiato con il premio Castello Barone di Beaufort riservato ai belfortini che si erano distinti nel mondo". Come segno ultimo di attaccamento alla sua terra, il funerale di Sarti si terrà sabato, alle 15, proprio a Belforte all’Isauro.

am. pi.