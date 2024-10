Belforte respira, arriva il Postamat

Da ieri i 744 abitanti del comune di Belforte all’Isauro hanno un servizio in più e la cosa di questi tempi fa notizia. Si tratta esattamente di un nuovo Atm Postamat dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito. Il nuovo Atm Postamat è istallato da Poste Italiane presso il locale ufficio postale.

All’inaugurazione oltre i sindaci di Belforte all’Isauro Federica Battazzi e di Piandimeleto Nicolò Pierini l’onorevole Antonio Baldelli oltre ad altri amministrazioni e dirigenti delle Poste Italiane. "L’inaugurazione del Postamat – ha sottolineato Baldelli – è un segno concreto di un’inversione di tendenza, questi territori erano abituati a veder chiuso i servizi, oggi invece torniamo a restituire dignità e servizi all’aree intere e comuni come questo di Belforte, che era uno dei 3200 comuni italiani rimasti privi persino di un bancomat a causa della chiusura anche dell’ultimo istituto bancario del territorio. Da qui importante del progetto Polis delle Poste Italiane voluto fortemente dal governo: 1miliardo e 200 milioni investiti sui piccoli comuni con meno di 15000 abitanti per realizzare una rete di servizi digitali in grado di rilasciare anche i certificati di pubblica amministrazione e il rilascio ai documenti. Sarà possibile per il cittadino chiedere o rinnovare anche il proprio passaporto in tempi rapidi. L’importanza per le Marche di questo progetto Polis è ancora maggiore se si pensa che la regione è costituita da 225 comuni e tra questi circa 200 hanno meno di 15000 abitanti e quindi interessati al progetto".

Contenta del nuovo servizio naturalmente la sindaca di Belforte all’Isauro Federica Battazzi: "Oggi è una bella giornata per il nostro paese, abbiamo aggiunto l’obiettivo che stavamo portando avanti con la vecchia amministrazione, per noi era veramente importante (il Postamat) visto che non avevamo neanche più lo sportello bancario (da 7 anni) e la Posta è aperta 3 giorni alla settimana, quindi era indispensabile dare un servizio ai cittadini perché non tutti hanno l’auto e i servizi pubblici da noi sono carenti, per arrivare anche a Piandimeleto che è dista 3 chilometri non è per tutti raggiungibile". L’Atm Postamat consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

Amedeo Pisciolini