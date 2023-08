Belfortissimi, nuova sfida con raccolta fondi

di Andrea Angelini

Che sia un piede davanti all’altro o un altro giro della ruota della joelette non ha alcuna importanza: i Belfortissimi sono sempre i primi, pronti a mettersi in gioco in nuove avventure che ogni volta spostano un po’ avanti il limite. Non si tratta nemmeno di gettare il cuore oltre l’ostacolo: Marco, Cristiano, Davide, Adam e Manuel, cinque ragazzi poco più che maggiorenni, gli ostacoli non sanno nemmeno cosa siano, li superano di slancio, unendo gli sforzi, nelle loro spedizioni in giro per l’Italia e non solo, ovunque ci sia un sentiero da seguire.

Dopo aver percorso il Cammino di Santiago e la Via degli Dei, dal 9 al 16 settembre i Belfortissimi saranno sul Cammino di San Nilo: "Tutto è nato come un invito per raccontare la nostra esperienza durante ill festival Golfo Outdoor – raccontano –. Da lì è stato naturale, per noi e per gli organizzatori dell’evento metterci dentro anche il cammino che proprio a Sapri ha il suo inizio. Noi lo percorreremo al contrario, così arriveremo sul palco del festival direttamente camminando, sarà l’ultima tappa dopo oltre 100 chilometri in una settimana. Saremo i primi a percorrere le tappe in joelette".

Questo cammino per i Belfortissimi sarà anche il primo con il nuovo sponsor tecnico, l’azienda Cmp, produttrice di abbigliamento e calzature per l’outdoor che accompagnerà i ragazzi nelle loro avventure, a conferma dell’alto valore delle loro imprese.

Dopo il riconoscimento di Mattarella in febbraio un’altra prima volta per i Belfortissimi: "Eravamo alla ricerca di una nuova sfida e questa chiamata è arrivata al momento giusto. Rappresenta inoltre un bel riconoscimento essere invitati a percorrere un cammino, per noi è la prima volta ed è un po’ come una restituzione di valore: un territorio come il Cilento che ci chiama e chiede di promuovere il proprio territorio è fonte di orgogli. Tutta la comunità dei paesi toccati nel cammino si sta adoperando per adottarci in quei giorni".

Nel frattempo i Belfortissimi hanno attivato anche una raccolta fondi tramite crowfounding sulla piattaforma GoFundMe: "Ci stiamo muovendo su tutti i fronti, abbiamo rinnovato il nostro sito internet e lanciato questa campagna per finanziare il nostro cammino. Nonostante l’accoglienza degli amici cilentani, infatti, sono molte le spese e speriamo di raggiungere – e magari superare – l’obiettivo che ci siamo dati di raggiungere i cinquemila euro: serviranno per il noleggio furgone, i trasporti e le scorte necessarie in quei giorni di cammino. La nostra fortuna è che questo territorio e i tanti amici che ci seguono nelle nostre avventure continuano a donare, noi da parte nostra racconteremo sui social ogni tappa per portarvi un po’ con noi e trasmettere le emozioni del cammino".