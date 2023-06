“Bella d’Italia“ a Fossombrone, la fascia locale ad Alice Afanasi Prossima data al Lido di Fano

Nei giorni scorsi al Bar Napoli di Fossombrone si è svolta la seconda tappa regionale del concorso nazionale “La Bella d’Italia“. Eletta Alice Afanasi di Pesaro, pari merito con la fascia Ragazza Prima Pagina Giulia Mosca di Mondolfo e Luna Bruni di Ancona. La fascia ragazza Moda Intimo a Martina Balducci di Montecchio.

Undici bellezze in passerella e tanto pubblico, la giuria è stata presieduta da Felice Bartolucci. Dopo il defilé di accessori Amati, diversi outfit e un’uscita dedicata al femminicidio, costante storica del concorso. Non solo moda, anche musica con Chiara Falcioni; le coreografie della scuola di danza Asd Dancing Time di Valentina Berloni e pizzica con il gruppo dell’associazione Aispod capitanato dalla fanese Romina Alesiani con la simpatia e bravura di Manuel Anniballi, unico ballerino italiano di pizzica con sindrome di down. Ospiti, la corona nazionale de “La Bella d’Italia delle Nevi 2023“, la pesarese Anna Maria Napolillo con Noel Spangenberg, 14 anni di Fossombrone, e pilota nel campionato italiano Moto3. L’evento è organizzato dalla Pinkeventi Fano di Francesca Cecchini (agente regionale del concorso nazionale) e condotto da Augusto Alessi. Prossima data il 24 giugno al Baretto Lido di Fano, iscrizioni al 333 2047458.

l. d.