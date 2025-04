"Bella la scelta delle letture"

Ci sentiamo di ringraziare gli organizzatori di questa visione sul grande schermo: oltre alla qualità abbiamo potuto sperimentare una situazione veramente immersiva. Non siamo riuscite a rimanere fino alla fine del funerale, durato oltre due ore, ma è stato veramente emozionante. Abbiamo trovato belle le letture che il Papa ha scelto per il suo funerale. Quella in cui il Signore chiede a Simone di Giovanni, Pietro: mi ami tu? E glielo chiede tre volte. È un passo importante che insegna quanto il Signore non guardi ai nostri tradimenti, ma ci chiede se lo amiamo. Poi è emersa una unità della Chiesa, molto significativa in un momento storico come l’attuale di grandi divisioni.