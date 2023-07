Bella rimpatriata a cinquant’anni dal diploma

A cinquant’anni di distanza dal diploma le ragazze della classe IV A dell’istituto magistrale "Morselli" di Pesaro si sono ritrovate a cena al ristorante "La Vela" per festeggiare. Racconta la cronaca che dopo i primi momenti di comprensibile emozione è scattata la complicità inevitabile, quella vissuta insieme sui banchi di scuola: è stato il via ai revival, ai brindisi e a tanta allegria, anche i volti dei professori tornavano ad animarsi in un simpatico "Amarcord. Grazie ad una attenta ricerca di Fabiana, la capoclasse, erano presenti quasi tutte le allieve che figuravano sul registro di mezzo secolo fa, anche grazie ad una chat aperta tempo fa: Tiziana Angelini, Maria Angela Baldini, Anna Balducci, Alessandra Callegari, Maria Pia Contini, Stefania Di Carlo,Maria-Antonietta Donati, Fabiana Facchini, Anna Maria Fava, Maria Pia Filippini, Antonella Gattoni, Patrizia Leonardi, Stefania Mariani, Francesca Ricci, Mirella Rosa, Cristina Rosati, Manuela Rossi, Angela Tontini. Si sono lasciate in tarda serata, con la promessa di rivedersi presto per una buona colazione.