"Bella sinergia con la minoranza"

"Per trovare un vigile quando serve bisogna rivolgersi a Chi l’ha visto". Questa battuta fatta da una pesarese una settimana fa alla riunione di quartiere al Porto Mare potrebbe avere le ore contate se il potenziamento dei servizi in strada coperti dalla polizia locale e inaugurato ieri darà l’esito sperato dal sindaco Andrea Biancani. "Nell’organizzare una maggiore presenza in strada degli agenti abbiamo risposto ad un’esigenza segnalata dai Consigli di quartiere – ha detto Biancani – e alla mozione votata all’unanimità in Consiglio comunale". La consigliera, capogruppo Pd, Anna Maria Mattioli, conferma: "E’ il risultato di un ottimo gioco di squadra con l’opposizione che ha presentato la mozione e che la maggioranza ha sostenuto pienamente. Questa riorganizzazione è stata possibile per il rientro dall’Unione Pian del Bruscolo della funzione, altrimenti condivisa con gli altri Comuni e della gestione degli agenti, ora tutti impegnati esclusivamente su Pesaro".

La riorganizzazione del taglio dell’erba, messo a punto dall’amministrazione comunale insieme ad Aspes, invece potrebbe drasticamente ridurre le proteste sul “taglio e le potature“ che immancabilmente prendono quota con l’affacciarsi della bella stagione. "Al via da ieri sfalci e potature siepi su tutto il territorio comunale – ha detto il sindaco –. Come già fatto per la pulizia delle caditoie, si tratta di una manutenzione comunicata settimanalmente ai residenti nei Quartieri".