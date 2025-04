Bella vita con il bancomat non loro. Arrestato un giovane, lei denunciata

Pensavano di poter passare una giornata da sceicchi con i soldi di un bancomat rubato ma i carabinieri di Urbania li hanno acciuffati per le vie del centro mentre erano ancora intenti a far baldoria. Le forze dell’ordine del comando di Urbania hanno arrestato nella notte tra domenica e ieri un ragazzo e denunciato a piede libero una ragazza, entrambi di origine marocchina e già con precedenti specifici, che nella serata di sabato avevano messo le mani su di un bancomat, utilizzandolo poi nella giornata di domenica per darsi alla pazza gioia.

Tanti gli esercizi commerciali di Urbania visitati per comprare sigarette, gratta e vinci, cibo e cocktail e perfino dormire in un hotel. Alcuni esercenti durantini, però, si sono insospettiti del fatto che la coppia chiedesse di pagare il conto in due o tre pagamenti elettronici, per restare sotto l’importo minimo della carta e non inserire il codice pin.

Al momento di fornire le generalità nella struttura dove hanno dormito, poi, hanno anche dato dei nomi falsi che hanno fatto insospettire il personale.

I carabinieri di Urbania, allertati dagli esercenti, hanno subito collegato questo sospetto modo di fare ad una denuncia di smarrimento di un bancomat ricevuta poco prima da una signora del posto.

Dopo una breve ricerca la coppia è stata rintracciata ancora per le vie del centro che si aggirava tra bar e pub ed è stata prontamente fermata per le operazioni di polizia giudiziaria del caso. Il ragazzo è stato arrestato per indebito utilizzo di carte di credito e sistemi di pagamento e per ricettazione, la ragazza è stata denunciata a piede libero.