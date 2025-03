"Bellaria, patria dell’aria fetida". Monta la protesta contro il Biogas

Bellaria è il nome che identifica la frazione alle porte di Acqualagna ma qui, parafrasando il nome, l’aria è tutt’altro che bella. Non è bella dal punto di vista olfattivo, perché un vicino impianto di biogas da anni emana una puzza persistente, e nemmeno dal punto di vista della comunità, perché residenti ed operatori economici si sono costituiti in comitato contro questo impianto. Qui infatti i bed & breakfast rimangono deserti, e le visite con i turisti alle tartufaie della zona finiscono anzitempo perché il cattivo odore nell’aria può portare anche ai conati di vomito.

"Viviamo questa situazione da dieci anni – racconta Vilma Fraternali, portavoce del comitato “No impianto biogas“ di Acqualagna –, si alternano zaffate di cattivo odore più ricorrenti in alcune fasce orarie a una puzza persistente che appesta l’aria. Per noi che viviamo nelle vicinanze è impossibile aprire le finestre: la puzza è acre, nauseabonda, da conati di vomito. I vestiti a stendere prendono quell’odore, i bambini non possono uscire a giocare in giardino perchè c’è puzza. Viviamo in un posto meraviglioso ma non siamo liberi, abbiamo dovuto cambiare il nostro vivere quotidiano in virtù di quelle emissioni".

L’avvocato Monia Mancini, che già in passato ha seguito casi simili nel territorio regionale, è incaricata dal neo-costituito Comitato a seguire la vicenda, ricostruisce le tappe: "L’impianto, di proprietà e gestito dalla società Agroenergie è stato autorizzato nel 2012 ed è entrato in funzione nel 2013. Ha ricevuto l’autorizzazione della provincia e l’assenso degli altri Enti coinvolti nel relativo procedimento, tra cui Arpam, azienda sanitaria, oltre al permesso di costruire della allora amministrazione di Acqualagna. Sugli impatti ambientali vigila la Provincia unitamente all’Arpam che più volte, anche su sollecito dei residenti, ha svolto verifiche e sopralluoghi disponendo delle prescrizioni per l’azienda ma, una volta che questa ha ottemperato alle nuove disposizioni, il problema non si risolve".

Anzi, il contrario. A partire da fine 2016 infatti l’odore delle emissioni è addirittura peggiorato: "L’impianto produce energia elettrica e termica dal biogas, derivato dalla digestione anaerobica all’inizio di sole biomasse agricole come mais, sorgo, e triticale ma a cui poi si sono aggiunti nel tempo anche reflui zootecnici. Serve una soluzione; bisognerebbe ragionare sulla collocazione dell’impianto – continua l’avvocato Mancini –. È al centro di una valle, dove le emissioni odorigene si propagano, raggiugendo case e abitazioni, distanti anche soli 350 metri circa in linea d’aria e pure le vicine le tarfufaie, tutte esistenti già prima dell’impianto. Tutti conoscono la problematica, dai comuni di Acqualagna e Cagli, fino alla Provincia, l’Arpam e Ast ma nessuno di concreto fa nulla. Il comitato ha già raccolto oltre 500 firme in pochi giorni. Abbiamo chiesto un incontro con i sindaci di Acqualagna e Cagli e siamo in attesa di risposta. Per le persone del Comitato questa è la terra del tartufo profumato, dove vogliono continuare a vivere, ma liberi da odori nauseanti".

