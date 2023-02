"Belle le passeggiate sul Nerone: il problema è che non ci si arriva"

E’ il periodo clou per gli amanti della neve e di tutte le attività che si possono svolgere sui monti imbiancati del nostro entroterra, letteralmente presi d’assalto negli ultimi week-end. Ma proprio la voglia di salire verso l’Appennino riserva spesso problematiche legate alla viabilità e quindi agli accessi a rifugi ed impianti. In proposito Massimiliano Giorgi, guida ambientale escursionistica e responsabile de "La Cordata", attiva da un decennio nell’ecoturismo in natura, ha scritto un’accorata lettera al presidente della Provincia Giuseppe Paolini e ai sindaci di Apecchio e Piobbico per cercare una soluzione ai disagi che coinvolgono chi vorrebbe godere più agevolmente del turismo montano invernale sul Monte Nerone valorizzando i territori appenninici, gravati da spopolamento e difficoltà nel garantirsi uno sviluppo possibile.

"Un paio di settimane fa – racconta Giorgi - con un nutrito gruppo di escursionisti abbiamo avuto enormi difficoltà a raggiungere la stazione sciistica sommitale ed il limitrofo rifugio, da dove avremmo voluto fare attività guidata su neve come da programma, cosa che non ci è stata possibile. La strada non era stata pulita a fondo e a sufficienza dalla neve, la parte alta era una pista gelata bianca e pericolosa e pure con le gomme termiche si faticava a salire. Mezzi spargisale in alto non se ne sono visti, se non a fondovalle: giravano a Badia di Naro con zero cm di neve mentre dal bivio di Pian di Trebbio a salire, il nulla". Questa la denuncia, e poi l’amara constatazione: "Nella maggior parte delle altre località le cose vanno diversamente, sui passi dolomitici a più di 2000 metri dopo nemmeno un’ora da una nevicata l’asfalto brilla di nuovo e il sale pure: noi non abbiamo le loro competenze? Non credo, manca solo la volontà di farlo. Si può e si deve fare di più per la nostra viabilità montana, per una pulizia e sgombero da neve che sia efficace, continua e tempestiva. Non è accettabile che venga aperta dagli spazzaneve giusto per dire: è aperta, ora vedetevela voi automobilisti. Quella strada merita di avere una fruizione molto più turistica, che permetta a tutti, e sarebbero a migliaia, di salire in sicurezza con ragionevole normalità, in modo da rendere agevole la percorrenza anche in caso di maltempo, o immediatamente dopo".

La guida pesarese fa presente che queste difficoltà ricadono poi a cascata sulle attività che lavorano sul Nerone. "In alto si trovano due rifugi e una delle due stazioni sciistiche delle Marche settentrionali: com’è possibile garantire loro di poter lavorare se la manutenzione è frammentaria o scarsa? Sono sempre più le persone che vorrebbero vivere la natura e le bellezze del Nerone pure d’inverno: dalla costa pesarese e non solo, arrivano famiglie con bambini, escursionisti e ciaspolatori, sciatori, insomma negli ultimi anni il turismo ambientale è esploso. Creiamo le condizioni per valorizzare i territori appenninici, chi ci vive e lavora lo merita, il nostro entroterra lo merita per non vedersi abbandonato. Crediamo in un territorio più fruibile e accogliente e nell’affermazione del turismo ambientale che può generare vitali presenze per rifugi, bar ristoranti, agriturismi e alberghi. Chi vive in questi magnifici comuni montani potrà continuare a goderne e dalla costa potranno arrivare flussi turistici per un’efficace sinergia".