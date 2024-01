Belle le ’vongole giganti’ ma dove le mettiamo?. Il sindaco: "Al porto, però accettiamo consigli"

"Aspettiamo idee e suggerimenti alternativi sulla collocazione delle ‘vongole giganti’ (foto)". Il sindaco Massimo Seri, che ha proposto di realizzare di fronte al faro una videosfera che racconti il mare all’interno di originali allestimenti, spiega che le ‘vongole’ non saranno imposte: "Dalla prossima settimana organizzeremo incontri con tutti i soggetti interessati (politici, operatori economici e del turismo e residenti ndr) per condividere la scelta e individuare il posto ideale per la loro collocazione". Chiarisce l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli: "Non ci sono luoghi definiti, ci auguriamo che ci vengano proposte ubicazioni alternative alla nostra". L’unico punto fermo per l’assessore al Turismo è che le ‘vongole’ rimangano nel perimetro del porto"

Dopo la prima fase di condivisione, il progetto sarà illustrato a tutta la città dai progettisti della società romana Openlab (uno dei quali ha progettato il Museo del Mare di Oslo) mercoledì 24 gennaio, in occasione degli Stati generali del turismo. Le ‘vongole giganti’, un concentrato di tecnologia, saranno realizzate con la collaborazione dell’Università di Roma ’La Sapienza’ , dell’Università Politecnica di Ancona e dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura: fanno parte del progetto dell’Eco Museo del Mare previsto nel piano strategico per il turismo. "Spero che i cittadini interessati ci possano offrire strumenti utili per individuare la giusta collocazione, che è una scelta delicata. Mi sembra – conclude il primo cittadino – che l’idea sia piaciuta, discutiamo sulla posizione, quella di fronte al faro è stata suggerita dai tecnici ma non è definitiva". L’opera, che costerà 700mila euro, dovrebbe essere pronta, secondo il programma di Seri e Lucarelli, per il mese di maggio anche se il primo cittadino fa sapere di "non avere nessuna fretta". Per sindaco e assessore le due installazioni sono destinate a diventare l’icona di Fano Marinara e faranno fare alla città "un grande salto di qualità diventando il luogo ideale per raccontare la cultura e la tradizione marinara fanese".

Anna Marchetti