"Bello, 3 reti subito. E potevano essere anche di più"

Tre gol nel primo tempo e vittoria messa in cassaforte dopo circa mezz’ora. La Sammaurese inizia con il botto il campionato. Mister Antonino Asta (foto) non poteva chiedere una partenza migliore ai suoi ragazzi scesi al Mancini con l’intento di riscattare la delusione dell’eliminazione in Coppa. E l’obiettivo è stato centrato.

"Nel primo tempo abbiamo fatto davvero bene segnando tre gol, ma ne potevano essere anche di più, perché abbiamo avuto delle situazioni per ampliare il margine", inizia il commento il tecnico dei romagnoli. Poi nella ripresa la Sammaurese ha sofferto l’uomo in meno. "E’ normale che quando sei un uomo in meno inizi a calare, ma abbiamo sofferto troppo subendo un gol dopo neanche un quarto d’ora. E nel calcio si sa che non puoi mai essere sicuro, soprattutto quando manca tanto tempo e soprattutto quando sei in inferiorità numerica. Perché il Castelfidardo ha avuto un paio di occasioni per segnare il secondo gol e se vai poi sul 2-3 inizi a disunirti. Dobbiamo essere bravi a gestire meglio e se devi subire almeno devi creare almeno qualcosa in più, in contropiede, anche se adesso godiamoci i tre punti. Sono contento di questa vittoria perché ci aspetta un campionato difficilissimo".