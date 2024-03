Belloni e l’obiettivo 4mila voti: "Piazza Carducci, sogno un giardino"

La lista civica Una Città in Comune dell’assessore pesarese Belloni apre le porte della propria sede in via Flaminia 117 e, davanti a una sala più che piena, lancia il via alla competizione elettorale per le amministrative di giugno. Presenti anche vari candidati della lista, i due consiglieri comunali Castellani e Leonardi e il secondo per preferenze, Santini. "Non siamo nati oggi solo per le elezioni, questa lista si è formata nel 2014 e tra una consiliatura e l’altra ha aumentato i suoi voti e raddoppiato i suoi consiglieri comunali. L’obiettivo quest’anno è arrivare a 4.000 voti" - afferma Belloni - "Siamo già una civica importante e lo dimostrano i numeri e i fatti. Ciò che ci ha sempre caratterizzato sarà la nostra forza anche quest’anno. I temi e l’ascolto, con risposte sincere. Non si può sempre fare tutto e, anche dire un no, nella totale onestà, viene apprezzato dai cittadini perché dimostra che non facciamo promesse da campagna elettorale se sappiamo di non poterle mantenere". "Non è un lotta, come pensa qualcuno. Ma una competizione. La lotta la fanno le famiglie che devono arrivare alla fine del mese. Vincere è importante ma bisogna farlo conoscendo le richieste dei cittadini così da avere la sensibilità giusta per dare loro risposte". Da qui la raccolta di pareri e opinioni cartacea e online promossa dalla lista. "Abbiamo nuovi volti quest’anno e quindi nuove idee, che ci danno forza e coraggio, che è ciò che ci servirà se dovremo andare per conto nostro, se le nostre idee non vengano condivise. Ci sono punti dove si può mediare e altri, come il Miralfiore, dove ci siamo spesi, ricevendo insulti, per portare a casa un risultato straordinario come testimonia anche l’evento delle lucciole che ha visto alle 22,30 centinaia di famiglie al parco (non si vedevano a quest’orario da anni), eventi che possono essere un spartiacque. Il nostro cuore nasce nel centrosinistra ma è meglio litigare prima che finire invece a discutere poi".

"La settimana prossima incontreremo la segreteria di Biancani e parleremo di tutto" - dice belloni - "Ci hanno cercato tutti per tutto l’arco costituzionale, questo fa capire quanto la nostra lista è importante e decisiva. Siamo l’ago della bilancia." Su un quarto mandato: "Quello dipende dal sindaco". Poi alcuni spunti di programma a partire dai quartieri: "Vogliamo dare grande attenzione ai quartieri ’periferici’ che spesso vengono trascurati rispetto al centro cittadino. La Capitale della cultura può essere un’occasione da questo punto di vista" - al sociale - "Bisogna fare sempre meglio, non deve mai smettere di essere una preoccupazione per noi" - e lo sport - "Si è fatto tanto ma si può fare di più. Bisogna avere un occhio di riguardo per le società di base rispetto a quelle professionistiche anche se attenzione va data pure a loro". L’ambiente: "C’è una crisi idrica mostruosa. Da qui ai prossimi anni c’è bisogno di decisioni importanti sulla raccolta delle acque piovane. Usare l’acqua potabile per i bagni delle spiagge mi sembra esagerata". Fotovoltaico: "Nei campi agricoli andrebbe vietato soprattutto nelle aree urbanizzate. Toglie terreno alla natura. C’è bisogno che i comuni si attivino per avere una legislazione che tuteli la terra dal business delle rinnovabili, perché il prezzo poi lo pagheranno le generazioni future." Infine, il sogno: "Vorrei dare un segnale tangibile del cambiamento. Ad esempio rimuovere le auto da piazzale Matteotti recuperando e aumentando i parcheggi al Carducci con uno sotterraneo e rendere piazza Carducci... un giardino."

Teobaldo Bianchini