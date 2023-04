Belloni: "Per la sicurezza a Ponte Valle, intanto è prevista una strettoia"

Ricordate l’annunciata rotatoria del melograno per la sicurezza dei residenti a Ponte Valle? In attesa che venga fatta, il Comune, interverrà a giorni realizzando, intanto una strettoia con senso unico alternato in Strada pontevalle, all’inizio del centro abitato, lato strada del Ponte Morotto. "Visto la situazione di pericolo della strada provinciale Pesaro Mombaroccio che attraversa il centro abitato di Ponte Valle – conferma l’assessore Enzo Belloni –, per rispondere nell’immediato alle segnalazioni pervenute dai cittadini adotteremo questa strettoria, in via sperimentale".

E’ stato accantonato il progetto della rotatoria? "Assolutamente no. L’iter procede, ma nel frattempo per rallentare la velocità del traffico in questo tratto abitato, interveniamo con questa azione temporanea, ma che si è rivelata aefficace altrove. Abbiamo impiegato del tempo rispetto a quanto pronosticato perché abbiamo atteso i pali della luce necessari a rendere visibile, di notte la strettoia". A che punto è la rotatoria? "Abbiamo appena incamerato il terreno al patrimonio. Appena pronto il progetto lo inseriremo nel Piano delle Opere e metterci i soldi. Nel 2024, speriamo di iniziare i lavori". Altre tre strettoie, cosiddette “traffic calm“, verranno, nei prossimi giorni, realizzati a Santa Maria dell’Arzilla.

s.v.r.