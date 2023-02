Ben 29 classi protagoniste delle mascherate

Saranno gli studenti delle scuole cittadine, dall’infanzia alle superiori, a realizzare le mascherate del Carnevale 2023, che prende il via sabato con l’inaugurazione della mostra "Musica Arabita... 100" a Palazzo Bracci Pagani e si conclude martedì grasso, 21 febbraio. Tre week end ricchi di eventi, che culmineranno nelle sfilate dei carri allegorici del 5, 12 e 19 febbraio. Prevista la partecipazione di 29 classi delle primarie Corridoni e Montessori (direzione didattica di San Lazzaro), Montesi e Cuccurano (Sant’Orso), Gentile per l’istituto Gandiglio, Centinarola e Poderino per la Nuti e Rossi per la Padalino. A queste si aggiungono la scuola dell’infanzia Pie Venerini di Marotta, le scuole medie Gandiglio e Nuti, la scuola superiore Nolfi-Apolloni, le scuole parentali "I Tesori del Futuro" e "Il piccolo seme" e l’associazione Penelope.

Le mascherate saranno realizzate dai bambini e insegnanti nei laboratori artistici coordinati dai maestri carristi e dagli artisti messi a disposizione Carnevalesca. Le classi avranno anche l’opportunità di partecipare a un laboratorio con il Vulón e la Musica Arabita e di visitare gli hangar del Carnevale. Agli studenti del Nolfi-Apolloni è affidato il compito di realizzare una delle mascherate che sfileranno la domenica e, grazie all’alternanza scuola lavoro, alcuni di loro lavoreranno alle mascherate delle associazioni e delle fazioni, altri saranno di supporto in ufficio e nelle mostre sul Carnevale e un gruppo collaborerà ai laboratori. Infine gli studenti di San Lazzaro, con il progetto e-twinning, faranno conoscere la storia e le tradizioni del Carnevale in giro per l’Europa.

an. mar.