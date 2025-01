Ben 460 alberi per tre boschi urbani

Il sindaco Palmiro Ucchielli e gli assessori Mirco

Calzolari e Angelo Ghiselli annunciano che si completeranno a breve i lavori di messa a dimora di circa 460 alberi nei tre boschi urbani: parco Nilde Iotti, parco Sandro Pertini e parco di Via dei Ciliegi. "Questo progetto – si legge in una nota – contribuirà alla creazione di un ambiente più sostenibile, migliorando la qualità dell’aria e creando piacevoli zone d’ombra per l’estate. Il sindaco ringrazia la Regione per il supporto a questo progetto, che ha un costo di 143.752 euro, di cui 125.544 euro di contributi regionali e 18.208 euro di fondi propri del comune".