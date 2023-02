Ben 8800 le cartelle che Ricci non ’condona’ In tutto, ammontano a 1,6 milioni di euro

Sapete a quanto ammontano le sole tasse comunali mai pagate sotto i 1000 euro? Sono quelle che il Governo permette di condonare, che il centrodestra consiliare ha chiesto di adottare anche per il Comune di Pesaro e che il sindaco di Ricci ha detto no, "perché non condono niente agli evasori". Il conteggio lo ha fatto ieri l’ufficio Aspes chiamato al recupero di quei crediti per il comune di Pesaro: 1,6 milioni di euro. Le cartelle sono 8.800 che equivalgono seppur non perfettamente al numero dei contribuenti. E questi dati riguardano solo due anni, il 2014 e il 2015. Sia dopo che prima, la lista dei contribuenti evasori è ancora più lunga. Dice Antonio Muggitto, direttore generale dell’Aspes: "Noi abbiamo l’incarico di recuperare i crediti del comune di Pesaro solo dal 2014, quindi non sappiamo che cosa possa esser successo anche prima. Parlando della questione all’ordine del giorno adesso, possiamo dire che l’amministrazione comunale di Pesaro ci ha chiesto i dati riguardanti due anni, il 2014 e il 2015. Parliamo di migliaia di persone che non hanno pagato magari l’Imu, oppure la mensa dei figli, il pulmino o la Tari o le multe per divieto di sosta per un ammontare che varia molto dall’uno all’altro. I modi per recuperare queste somme possono essere di diverso tipo ma noi partiamo sempre da un recupero attraverso una lettera di avviso, quindi un atto bonario. Successivamente, di fronte a una mancata risposta, si procede con l’ingiunzione di pagamento, il precetto e il pignoramento. Che può riguardare un quinto dello stipendio o della pensione oppure viene pignorata la macchina o la casa, se qualcuno ne ha la proprietà. Aggiunge il direttore Muggitto: "Il comune ci ha dato il compito di recuperare questo denaro ed è quello che faremo dopo aver ricevuto la comunicazione che l’amministrazione di Pesaro non aderirà alla possibilità dello stralcio".

Ma vediamo la regola: la Legge di Bilancio 2023 prevede lo stralcio fino a mille euro e lo si applica automaticamente a tutte le cartelle esattoriali che riguardano i debiti verso lo Stato e verso l’Inps. Le tasse non pagate invece all’amministrazione comunale (tributi, rifiuti, multe), vengono stralciate o rottamate solo se il Comune non delibera in senso contrario entro il 31 gennaio. Ed è quello che ha fatto Pesaro per contrastare ciò che ritiene essere un condono. Ma attenzione: la rottamazione di queste cartelle non significa azzerare il debito. La somma iniziale va sempre versata, ma sono "perdonate" le sanzioni e gli interessi. E’ come se il contribuente pagasse ora per allora senza subire conseguenze.

Nel caso del comune di Pesaro, il mancato pagamento di sanzioni e interessi equivale a circa il 40% di quel 1,6 milioni di euro che mancano all’appello, per cui la giunta avrebbe "regalato" ai debitori all’incirca 664.000 euro. E’ a questa somma che la giunta Ricci ha affermato di non rinunciare o almeno di provare a recuperarla. I margini di successo non sono alti, ma dipende. Spesso le persone non sono nemmeno a conoscenza di aver deliberatamente omesso di pagare una tassa dell’asilo o qualcosa di non ricorrente. Soltanto con l’arrivo dell’avviso di accertamento ci si rende conto di aver qualcosa in sospeso con l’ente comunale. Il recupero delle tasse non pagate oscilla intorno al 2023 per cento, in pratica uno sue cinque non paga nemmeno con gli esattori alla porta, ma è compensato dal fatto che a Pesaro le tasse locali sono pagate da oltre il 99 per cento dei contribuenti.

ro.da.