Ben dieci i giocatori pesaresi in A2: e si fanno rispettare

Dire che dal vivaio pesarese non escono più giocatori non è esatto. Che da un po’ di tempo non escano più giocatori che tengono il campo nella massima serie è vero, ma in A2 ce ne sono eccome, sia veterani ma anche più giovani, capaci di dire ancora la loro. Lo hanno fatto anche nella prima giornata di questo nuovo campionato. Partiamo dal più vecchio, Daniele Cinciarini, che a 42 anni in certe serate riesce ancora a risultare immarcabile: domenica coi suoi 19 punti in soli 24’ ha steso la Fortitudo, regalando alla neo-promossa Roseto un debutto felice. Il più grande dei fratelli Cinciarini, che quest’anno ha come compagni di squadra gli ex Vuelle Justin Robinson e Danilo Petrovic, ha tirato con 3/4 da due e 4/5 da tre: una macchina. Anche nella vittoria di Verona, considerata la favorita della stagione, ha detto la sua un ex biancorosso: nel prezioso e sofferto successo contro Pistoia, Michele Serpilli è andato in doppia cifra, segnando 13 punti in soli 17 minuti aggiungendo pure 7 rimbalzi. E nella fila dei toscani il migliore in campo è stato un pesarese, il 24enne Nicholas Alessandrini (foto), un ragazzo che coi suoi 2.03 meriterebbe maggior considerazione: ha chiuso con 19 punti (3/6 da due, 3/5 da tre, 4/5 ai liberi) conditi da 8 rimbalzi. A Torino, di ragazzi cresciuti nel vivaio biancorosso, ce ne sono addirittura due, anche se non sono nati a Pesaro ma si sono formati qui: l’esperto Tortù che ha segnato 15 punti, con 6 rimbalzi, e il giovane Stazzonelli, che si affaccia per la prima volta a questi livelli e non ha ancora molto spazio (ma 9’ al debutto non sono affatto male). Torino ha vinto, anche grazie a loro, una partita che pesa contro Cividale. Tra i friulani sbuca un altro pesarese, Alessandro Amici, che a 34 anni ha strappato un ingaggio sul filo di lana alla corte di Pillastrini e si dimostra già pronto all’uso, con 7 punti in 11 minuti, tirando con 2/3 dall’arco. Non è finita: Andrea Cinciarini ha cominciato una nuova pagina a Brindisi scrivendo 7 assist in 22’ nella facile vittoria contro la matricola Ruvo di Puglia, mentre a Rimini, che nell’anticipo ha sbancato il campo dell’Urania Milano gioca sempre bene Giovanni Tomassini: 11 punti in 19’ con 3/6 dall’arco e 3 assist. Il rimpianto di Pesaro, a nostro parere, è Alessandro Simioni, un lungo cresciuto a Pesaro ma non riscattato alla fine del suo percorso giovanile che oggi vale oro: classe ‘98, 2.06, alla prima di campionato - in assenza di Camara - ha risposto con 16 punti e 6 rimbalzi. Chiude il cerchio Alessandro Morgillo, poco utilizzato nella vittoria di Cremona su Forlì, ma che da qualche anno gioca a questi livelli. Dieci giocatori cresciuti indossando la maglia biancorossa che si fanno rispettare in A2: prima di affermare che non esce più nessuno dal vivaio bisognerebbe guardarsi attorno.

Elisabetta Ferri