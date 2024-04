Ben tre ex contro il loro passato. Paul Eboua sarà il più agguerrito

Ultima partita della stagione alla Vitrifrigo per la Carpegna Prosciutto, che si prepara ad ospitare Cremona. La Vanoli era data come papabile retrocessa nel ranking di inizio anno di alcuni siti specializzati che l’avevano pronosticata al quindicesimo posto. Ed invece la squadra di Demis Cavina è già sicura di far parte della Serie A 2024/25 dopo l’ultima vittoria conquistata in casa contro Brescia. All’andata fu un autentico massacro da parte dei lombardi, che asfaltarono la Vuelle con il punteggio di 96-69 a partire dal primo quarto (terminato 26-17) e continuando per tutto l’arco dei 40 minuti; furono decisive le percentuali da due punti di Cremona (63.4% contro il 39.4% di Pesaro) ed i rimbalzi (41-31), tendenza di tutta la stagione pesarese, seconda peggior squadra per rimbalzi concessi a partita.

La Vanoli si presenta a Pesaro con una defezione importante come Denegri (out per una frattura scomposta della prima falange dell’indice della mano destra) e con l’ala Adrian Nathan in forte dubbio, mai allenatosi in settimana. La formazione allenata da coach Demis Cavina si presenta con il trio di esterni composto dal playmaker Corey Davis (arrivato un mese fa al posto del partente Zegarowski, ora in Israele), la guardia Wayne Mccullough (17 punti con 7/12 al tiro all’andata) e Andrea Pecchia come ala piccola, autore di una stagione molto efficace con medie di 7 punti, 5 rimbalzi e 3.3 assist (contro la Vuelle all’andata sfiorò la tripla doppia con 9+9+8). A subentrare a questo terzetto ci sono l’ex Vuelle, uno dei tanti, Trevor Lacey (14.5 punti e 4 rimbalzi nel 2015-16, suoi massimi in Italia) e l’italiano Matteo Piccoli. Sotto canestro partono titolari Paul Eboua, altra vecchia conoscenza in via Bertozzini e il centro Grant Golden (9.7 punti e 4.3 rimbalzi con il 61.4% da due punti, sesto in campionato). Eboua in particolare, visto in due frangenti a Pesaro, nel 19-20 e nella seconda parte del 20-21, nelle ultime due uscite, contro la Virtus Bologna e Brescia, ha collezionato 19 punti e 8.5 rimbalzi partendo in quintetto. Dalla panchina il backup di Eboua è Simone Zanotti, insieme nelle due occasioni sopra citate, autore di 4.9 punti in appena 11.9 minuti di utilizzo, minimi storici dopo il difficile anno scorso a Napoli.

Leonardo Selvatici