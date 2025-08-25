Bene con l’ostica. Fermignanese

Il Fossombrone continua a vincere. Ha concluso sabato la sua preseason, con l’ultimo allenamento congiunto con la Fermignanese, vincendo per 2 a 1. I biancoazzurri hanno messo in mostra ancora una volta le proprie qualità, dimostrando di avere tutte le carte in regola per affrontare la serie D. Di fronte si è trovata un’avversaria preparata, che gli ha dato filo da torcere per buona parte della partita. Un discreto primo tempo del Fermignano, che ha espresso buon gioco e contrastato le azioni offensive dei padroni di casa, mettendo a segno anche il gol del vantaggio su rigore. Il Fossombrone ha reagito nella seconda metà di gara, trovando prima il pareggio e poi il gol del sorpasso che gli ha assicurato la vittoria. Il precampionato è stato positivo, caratterizzato da diverse vittorie e buone prestazioni. Il nuovo allenatore Giuliodori ha dato un’impronta tattica innovativa, con un nuovo sistema di gioco: un centrocampo a rombo, formato da quattro uomini, con Pandolfi a fare filtro ed impostare e con le mezzali che a turno si allargano o vengono a scambiare con il mediano. In fase offensiva si è sempre fatto trovare bene Agogo il vertice alto della mediana di raccordo con le punte, con il quale ha già trovato un buon feeling, riuscendo a farsi trovare tra le linee per creare azioni pericolose. Uno stile di gioco che mira al recupero palla nella metà campo offensiva, cercando subito la palla filtrante di mandare in porta gli attaccanti. Oggi il Fossombrone inizia a preparare una delle partite più sentite dal tifo metaurense, il derby con la Vigor Senigallia. Mister Giuliodori dovrà rinunciare ancora a qualche giocatore, sperando di ritrovarli, nelle prime partite di campionato. La sfida di Coppa Italia darà subito un verdetto importante sulla stagione ed entrambe le squadre puntano al passaggio del turno, per dimostrare di essere già pronti per il campionato. Il torneo che sta per iniziare, si preannuncia tra i più equilibrati degli ultimi anni, molte squadre hanno alzato l’asticella, con ambizioni di alta classifica. Quest’anno troviamo tante novità nel girone F, molte squadre temibili, che vorranno mettersi in evidenza. Ancona e Vigor hanno rinnovato le rose per puntare alla vittoria finale, ma non dovranno sottovalutare le squadre abruzzesi: Teramo, Chieti e L’Aquila, che anche quest’anno saranno protagoniste annunciate della lotta ai vertici della classifica.

Per mantenere il passo di queste corazzate il “Fosso” dovrà dare il meglio di sé, puntando sulle proprie capacità, dando continuità al rendimento come ha fatto nelle precedenti annate. I dettagli faranno la differenza e sarà fondamentale non perdere punti negli scontri diretti e mantenere la giusta mentalità quando affronterà le squadre di alta classifica. Il Fossombrone parte con l’obiettivo di confermarsi realtà solida e competitiva, senza paura di confrontarsi con le rivali più attrezzate. La stagione è appena iniziata, ma l’impressione è che i biancazzurri abbiano tutte le carte in regola per regalare emozioni e togliersi soddisfazioni importanti.

Valerio Paganelli