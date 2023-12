"Bene l’open day, la prenotazione Cup era farraginosa"

Giorgio Londei con Urbino e il Montefeltro plaude all’organizzazione di un open day per le vaccinazioni contro il covid e rilancia: "Condividiamo le parole dell’assessore Filippo Saltamartini quando dice che l’arma principale per combattere il virus sia il vaccino. La forte ripresa del covid in Italia e nel contempo la gente che non si vaccinava perché il percorso da affrontare era farraginoso (tramite CUP) rischiava di creare grossi problemi sanitari. Finalmente è stata fatta una scelta giusta: il 23 dicembre (dalle 8:30 alle 13) chiunque e senza prenotazione potrà vaccinarsi"