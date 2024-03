Bene Porto Recanati. Ecco le classifiche dei tre raggruppamenti

La seconda giornata della seconda fase nei gironi Gold, Silver e Play-out arride ancora alle nostre nel girone più importante, il Gold, quello dove si gioca da subito per la qualificazione ai play-off promozione verso la B Nazionale. La netta vittoria del Loreto Pesaro sul Fiumicino, quella entusiasmante della Goldengas Senigallia sulla gloriosa Virtur Roma e infine anche quelle del Matelica sull’ostico Palestrina e del Bramante in scioltezza sul Valdiceppo confermano che il girone marchigiano era decisamente competitivo e non di certo inferiore a quello laziale, come si era visto già nella prima giornata in cui nei 12 scontri diretti ben 10 volte avevano vinto i team delle società più a nord.

Una conferma che arriva anche dal girone Silver, in cui le prime due saranno ammesse ai play-off promozione assieme alle prime sei del girone Gold: qui infatti è giunta l’importante vittoria del Porto Recanati che ha vinto in trasferta lo scontro diretto al vertice contro la Carver Roma 59-52 con 20 punti del solito grande Gamazo e 11 di Mancini. Porto Recanati ora è primo da solo e continua a vincere, i play-off sono più vicini. Male invece la Stamura Ancona nel girone Play-Out con i dorici battuti a Grottaferrata dopo un lungo inseguimento: è finita 90-83 nonostante i 17 punti di Zanotto e i 14 di D’Agnano. La situazione della Stamura resta comunque positiva: ad oggi i dorici, dopo due delle otto giornate, sarebbero salvi avendo evitato, per il momento gli ultimi tre posti, in particolare gli ultimi due che condannano alla retrocessione diretta. La situazione dopo 2 giornate.

Girone Gold: Bramante Pesaro 12, Goldengas Senigallia, Matelica, Virtus Roma, Fiumicino 10; Palestrina, Loreto Pesaro 6; Val di Ceppo 0.

Girone Silver: Porto Recanati 12; Carver Roma 10; Amatori Pescara, Stella Azzurra Viterbo, Ferentino 8; Teramo, Pisaurum Pesaro 6; Esperia Cagliari 4. Girone

Play-Out: L’Aquila, Virtus Civitanova 12; Stamura Ancona, Mondragone 8; Roseto, Pescara Basket, Grottaferrata 6; Isernia 4. Andrea Pongetti