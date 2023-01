Benedizione animali: oltre 300 in piazza

Nitriti, latrati, scodinzolii e un festoso scalpitio di zoccoli. Ieri mattina, in piazza XX Settembre a Fano, si è celebrata la tradizionale benedizione degli animali, presenti oltre 300 persone, ciascuna col suo animale al guinzaglio, all’appuntamento organizzato per la ricorrenza del protettore, S. Antonio Abate (17 gennaio). A organizzare le associazioni di Protezione Civile di Fano Giacche Verdi, CB Club Mattei e Sea Rescue School K9 con la collaborazione del negozio ’Fidomania’. Don Giorgio Giovanelli, benedicendo gli animali, ne ha sottolineato l’importanza per l’uomo.