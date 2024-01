Benedizione degli animali ieri in piazza

Un centinaio di cani, qualche gatto, 15 cavalli, un tenerissimo pony e persino un coniglio che non è uscito dal suo trasportino. Per tutti la benedizione di don Giorgio Giovanelli, parroco della Cattedrale e poi biscotti, panini e carote per una grande mattinata di festa assieme ai padroncini. "Il Mondo animale, come tutte le creazioni, è una manifestazione della potenza, della saggezza e della bontà di Dio. Come tale merita il rispetto dell’uomo e la sua protezione". Così ha ricordato ieri mattina don Giorgio alle circa 300 persone che si sono riversate in piazza XX Settembre con i loro animali domestici nel consueto appuntamento della Benedizione degli Animali in occasione della ricorrenza di Sant’Antonio Abate (da calendario il 17 gennaio). Un appuntamento simbolo della condivisione e affetto per il mondo animale sempre molto sentito ma anche una vetrina per le associazioni che si prendono cura degli animali.