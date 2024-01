Benedizione degli animali in piazza. E dal Miralfiore partono i cavalieri

Domani, alle ore 11, organizzata dalle Giacche Verdi, si svolgerà a Pesaro la 33ª edizione della tradizionale "Benedizione degli animali" in occasione della festa di Sant’Antonio Abate. Appuntamento in Piazza del Popolo per tutti gli animali che vivono in città insieme a noi: cani, gatti, asini, cavalli, pesci, canarini, criceti e proprietari per la benedizione dei Frati Minori del convento di San Giovanni. L’appuntamento per i cavalieri partecipanti è alle ore 10.30 al Parco Miralfiore da dove partiranno in sfilata per le vie del centro storico fino all’arrivo in piazza del Popolo alle ore 11. Alla testa del corteo la Polizia di Stato Reparto a cavallo di Firenze. La benedizione è organizzata dall’Associazione Giacche Verdi Marche di Pesaro, Associazione di Volontariato e Protezione Civile e Ambientale. "Siete tutti invitati – scrivono le Giacche Verdi - a portare il vostro animale del cuore". Per info. Luca Antonio Bezziccheri 368 436328.

l. d.