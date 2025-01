Benedizioni degli animali nella piazza di Fermignano

Domenica 19 Fermignano dedica un’intera giornata agli animali. In piazza Garibaldi si svolgerà infatti la 23ª edizione della Benedizione degli Animali, in occasione della tradizionale festa di sant’Antonio Abate, protettore degli animali. L’iniziativa, nata nel 2002, richiama appassionati del mondo animale da tutta la provincia. Una giornata di festa e condivisione all’insegna dell’amore per gli animali che coinvolge tutta la comunità, con una vivace partecipazione di famiglie e proprietari di animali di ogni genere: cani, gatti, cavalli e animali da cortile, molto apprezzati dai più piccoli.

Le attività iniziano alle ore 9,30 con l’allestimento della fattoria in piazza Garibaldi, dove sarà possibile partecipare a una serie di eventi: dimostrazioni di educazione cinofila a cura della Società Educazione Cinofila (SEC), interventi di soccorso organizzati dalla Croce Rossa Italiana, sezione di Fermignano e una simulazione dell’unità cinofila della Guardia di Finanza. Alle 13, sarà possibile partecipare al Pranzo di sant’Antonio nel salone parrocchiale (prenotazione obbligatoria tramite la Pro Loco). Nel pomeriggio, alle 14,45, il raduno dei partecipanti al vecchio campo sportivo precede la partenza del corteo, guidato dal Gruppo delle Giacche Verdi a cavallo e dalle associazioni del territorio, fino a piazza Garibaldi. Qui, monsignor Sandro Salvucci, arcivescovo di Urbino, Urbania e Sant’Angelo in Vado, e don Davide Tonti, parroco di Fermignano, impartiranno la solenne benedizione agli animali, accompagnata dalla distribuzione del pane di sant’Antonio. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Fermignano, guidata dal neo eletto presidente Loris Scansalegna, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Una sinergia che dà vita a rievocazioni storiche come il Palio della Rana (in programma dal 25 aprile), il Biciclo e tanti altri eventi durante tutto l’anno, tra cui quest’estate, la partenza di una tappa del giro d’Italia femminile, il 12 luglio.

Valentina Damiani