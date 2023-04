Beneficenza ’fuorilegge’ A processo Boccanera per la ’Giornata del dono’

A Pesaro non si può essere volontari della beneficenza. Si rischia di finire sotto processo. Lo sta scoprendo a sue spese Andrea Boccanera, presidente dell’associazione Gulliver di piazza Redi. E’ imputato per aver "gestito la raccolta rifiuti senza autorizzazione". Tradotto nella realtà, è accusato come presidente della Gulliver di aver indetto il 16 maggio 2020 la "Giornata del dono" coinvolgendo tre parrocchie, Caritas e varie associazioni per raccogliere anche "porta a porta" vestiti, cibi, giocattoli offerti anche dai negozi oltre che dalle famiglie. Ad accorgersi di questo è stata la ditta Nicoletti che raccoglie vestiti usati attraverso i vari cassonetti arancioni dislocati nelle strade dei quartieri di Pesaro. Questa si è rivolta alla procura della Repubblica denunciando la Gulliver per il mancato guadagno visto che i volontari avevano raccolto anche vestiti usati che altrimenti sarebbero finiti nei cassonetti appositi della Nicoletti. Per questo dirottamento seppur a fin di bene, la ditta si è costituita parte civile e chiede 15mila euro di risarcimento danni. Ieri c’è stata un’udienza, con la difesa che ha chiesto l’assoluzione e la parte civile che ha ribadito di voler vedere condannare l’iputato. Udienza rinviata al 22 maggio per la sentenza.

Dice Andrea Boccanera, presente ieri in aula: "Mi veniva da piangere. Trascinato in tribunale, di fronte ad un giudice, con gli avvocati da pagare e con un altro avvocato che mi chiede 15mila euro. Io non ho soldi, ho una vecchia auto Dacia, faccio beneficenza e aiuto chi sta peggio di me perché sono fatto così. Mi sento come tradito perché se a Pesaro non è possibile nemmeno raccogliere cibo e vestiti per i più bisognosi, allora lo si dica e chiudiamo tutto. Questa denuncia – continua Boccanera – ha provocato la cancellazione della ’Giornata del dono’ dopo quella prima edizione del 2020 e ha avvilito anche i più volenterosi".

Il reato attribuito a Boccanera è la gestione non autorizzata dei rifiuti che prevede la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o un’ammenda da 2600 euro a 26mila euro. Dice l’avvocato difensore Andrea Casula: "Era la ’Giornata del dono’ e non una raccolta rifiuti. La gente ha portato le proprie cose, non certo rifiuti, alle parrocchie. Era stato emesso un decreto penale di condanna di 1500 euro e noi ci siamo opposti andando al processo per ottenere l’assoluzione. Perché fare del bene non può essere un reato"

